El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana destinará a la renovación turística una parte de los 230 millones de euros que tiene en los bancos e intentará recuperar antes de fin de año algunas de las ayudas que se habían concedido al proyecto Smart City Maspalomas, que ascendían a unos 16 millones y que se han ido perdiendo por falta de ejecución.

El gobierno municipal, según detalló el alcalde Marco Aurelio Pérez, se ha marcado como prioridad la rehabilitación de las infraestructuras más obsoletas de las zonas turísticas y la modernización de los servicios de playa, con proyectos que se realizarán con cargo a los remanentes de tesorería, dinero presupuestado que no se gastó en ejercicios anteriores.

El Ayuntamiento dispone actualmente de unos 230 millones en las entidades bancarias, una cantidad que duplica con creces los 96,2 millones del Presupuesto para el año 2023, aprobado por la anterior corporación el pasado mes de diciembre. «San Bartolomé de Tirajana tiene una situación financiera correcta, no tiene problemas, ni siquiera de estrangulamiento de tesorería, lo que tenemos son problemas de ejecución presupuestaria por dejación en el pasado, hay proyectos en los que hemos estado devolviendo subvenciones en las últimas semanas, y con intereses, porque no se ejecutaron», aseguró el alcalde sureño, quien subrayó que ese dinero se usará en los nuevos proyectos para mejorar las áreas turísticas.

«En la renovación de esas zonas -apuntó Pérez- estamos haciendo un esfuerzo enorme a través de las distintas consejerías, sobre todo las de Turismo y Proyectos Europeos, para intentar perder lo menos posible de varias subvenciones, que en total sumaban alrededor de 16 millones de euros, para actuar en lo que era la propuesta de Maspalomas como destino Smart City; vamos a ver si somos capaces de recuperar algunos de esos millones en estos pocos meses que nos quedan hasta el 31 de diciembre, en que caduca el proyecto, porque no se había hecho absolutamente nada».

Marco Aurelio Pérez: «Hemos tenido que devolver subvenciones, con intereses, porque no se ejecutaron»

El proyecto Smart City, que consiste en la aplicación de nuevas tecnologías para convertir Maspalomas en un destino turístico inteligente, es una idea que arrancó hace una década y se empezó a concretar en febrero de 2018 con la presentación a una primera convocatoria de subvenciones del Estado y la UE a través de Red.es. Luego se han firmado convenios con operadores que promueven esas ciudades inteligentes y se han anunciado otras inversiones, pero no se han traducido en actuaciones concretas, según el alcalde.

«Esa renovación desde el punto de vista digital no solo consiste en que Maspalomas-Costa Canaria sea una Smart City, sino que a su vez se traduzca en seguridad pasiva, como instalación de cámaras, que hagan que nuestro destino recupere la seguridad que en algunos momentos estamos perdiendo», resaltó el alcalde.

Antes de fin de año se asfaltarán las avenidas de Francia, Alemania y otras calles «destrozadas»

Otras actuaciones que se van a acometer de forma urgente es la renovación del contrato de servicios de salvamento y socorrismo en las playas, cuyos puestos «están caducos, decadentes y hasta herrumbrientos», con una inversión de 650.000 euros.

«También estamos tramitando un concurso de asfaltado, más de un millón de euros para arreglar antes de final de año las avenidas de Francia, Alemania y otras calles que están destrozadas; estamos haciendo un gran esfuerzo en el poco tiempo que llevamos de mandato y desde la toma de posesión el 17 de junio ya hemos celebrado cinco Plenos municipales para inyectar dinero y aprobar proyectos, gran parte de ellos en la zona turística», puntualizó.

Los remanentes se utilizarán para la construcción de un nuevo edificio de oficinas municipales

Al margen de la renovación de las zonas turísticas, pero con clara incidencia en la buena imagen del municipio, el alcalde adelantó que también se priorizará la construcción del nuevo edificio de oficinas municipales. «Ahora estamos en una biblioteca y mucho me criticaron cuando me puse aquí porque no había otro sitio; otros han estado cuatro años y no se acordaron de hacer ese nuevo edificio, pero nosotros sí y ya vamos a dotar fondos para ello», concluyó.