El Pleno de la Corporación municipal aprobó ayer la cuenta general correspondiente al ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Santa Brígida.

Dicha cuenta será expuesta al público en un plazo de quince días, periodo en el que se podrán presentar reclamaciones u observaciones. Una vez cumplimentados todos estos requisitos el documento será remitido a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

La cuenta refleja la situación de gastos e ingresos de la Corporación en ese año. Los ingresos fueron de unos 18 millones de euros y los gastos de 17, aproximadamente, con lo que se produce un remanente de Tesorería.

El alcalde, José Miguel Bravo de Laguna, señaló que «el Grupo de Gobierno se propone para 2024 hacer un presupuesto austero y que se ejecute al máximo, para poder prestar todos los servicios municipales con la mayor calidad y celeridad posible».

Por otro lado, Bravo de Laguna ha explicado a este periódico que a pesar de que no se trató de un pleno en el que se criticara al gobierno anterior, la ejecución no fue del todo buena a su juicio, «porque hubo más ingresos que gastos, lo que quiere decir que no has ejecutado bien el presupuesto y que el margen de maniobra es pequeño».

A pesar de los inconvenientes que ha supuesto la aprobación del presupuesto anterior para el municipio, desde el Ayuntamiento de Santa Brígida se centran en el futuro, haciendo un especial hincapié en las nuevas partidas propuestas para este próximo año. «Este nuevo presupuesto es una fotografía de cómo está ahora mismo la situación en el ayuntamiento», dijo Laguna

«Para este año nos proponemos algo más realista y ajustado a la realidad, debido a que el análisis del ciudadano en la gestión del gobierno municipal se funde principalmente en los presupuestos», aseguró el alcalde del municipio.