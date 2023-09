Con el mayor nivel de gasto por turista y día de Canarias, la mayor facturación del sector en su historia y un acumulado entre los meses de enero y julio del presente ejercicio contabilizado en 2.432.479 clientes, antes del inicio de la temporada de invierno, y la expectativa de alcanzar y superar los 4,5 millones de clientes del 2019 (el 2022 acabó con 3.868.048 turistas), referente precovid y el cuarto mejor año del sector, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, valoró el presente del sector turístico de Gran Canaria como positivo.

El responsable del área de Turismo del Cabildo de Gran Canaria realizó un balance y un análisis de las fortalezas y flaquezas de la realidad actual del sector en Gran Canaria coincidiendo con la 44 edición del Día Internacional del Turismo. "El resumen estadístico presenta un balance positivo con un sector recuperado, con un verano que supera en números de llegada de clientes del 2019, el cuarto mejor año. Ahora arranca la temporada de invierno, tenemos una conectividad histórica y todo hace indicar que acabaremos el año entre los mejores años de la historia del turismo en Gran Canaria y el mejor, más que probablemente, en términos de facturación", apuntó.

En su resumen, Álamo repasó los datos para destacar que Gran Canaria contabiliza la presencia de 2.432.479 clientes turísticos en lo que va de año (sin contar con agosto); más de 14 millones de pernoctaciones, lo que supone un 18% más que en el mismo periodo del 2022 y "si hablamos de turismo interno más de un millón de pernoctaciones de Canarios, un 9,3 % más que en 2022 . Todo esto nos convierte en la isla que más pernoctaciones de canarios tiene en el archipiélago. Además, el gasto total del mismo representa una cifra de récord de 2000 millones aprox.

El consejero expuso que el gasto por cliente y persona es el mayor de Canarias con un valor de 1.409,46 euros por viaje y unos ingresos totales por alojamiento turístico de 905 millones. El índice de repetidores está en un 74,76%, el porcentaje de ocupación es de un 77,56% y contamos con un 25% de nuevos clientes. La estancia media es de 10,32 días. Además, destacó que "tenemos un 30% más de facturación global y hemos tenido meses que con menos presencia de turistas nuestras facturación ha sido superior al de otras islas turísticas.

Otros datos de interés ofrecidos incluyen que el 82% de nuestros clientes pasa más de 3 horas fuera del hotel. "También hemos hecho un esfuerzo notable para diversificar los mercados de clientes, de tal manera que nuestra dependencia de los clientes que viajan con el sistema del todo incluido ha descendido. En el informe del segundo trimestre de 2023, el 51,44% de nuestros clientes hicieron uso del paquete turístico, un concepto que lleva años con una tendencia a la baja. En agosto de 2019, antes del Covid, el porcentaje era del 58%. Mientras, los clientes alemanes, ingleses y españoles suman el 53% del total de clientes y países, de tal manera que nuestra dependencia de estos mercados es menor", explicó Carlos Álamo.

El consejero de Turismo también analizó las dificultades generadas por la recesión económica y el proceso de inflación e hizo referencia a la caída de mercados prioritarios para el sector como Alemanes y Nórdicos, por su cercanía a la Guerra y las llamadas a la contención del gasto de sus gobiernos. Esta adversidad, con el añadido que supone la pérdida de camas turísticas, se compensó con el aumento de cuota de otros países y clientes, con un resultado que es positivo tanto en presencia como en nivel de gasto. En este sentido, Álamo explicó que Gran Canaria es una isla que "pretende presentarse al mundo con unos valores y un compromiso ético con su gente y su territorio. Nosotros no apostamos por el número sin atender a qué tipo de turistas viene y la calidad del mismo, sin estudiar qué modelo o paquete turístico es el que se contrata o si un cliente no sale del complejo hotelero ante el reclamo de la pulsera y el todo incluido. Nosotros defendemos un modelo turístico que pretende repercutir de manera positiva en la calidad de vida del grancanario, que genere riqueza y que esta pueda llegar a todos los rincones de la Isla. Para ello necesitamos ir de la mano, tanto el sector público como el privado, ya que es una fórmula que está dando muy buenos resultados, no en balde estamos en uno de los mejores años en facturación, si no el mejor".

Álamo apuntó al problema de imagen que generan los espacios comerciales obsoletos del Sur grancanario e indicó que pese a la ausencia de competencias han sido la única administración en implicarse por medio de un estudio en profundidad de la situación y sus posibles intervenciones. "Trabajaremos con la mano tendida para encontrar una solución entre todos, especialmente a la hora de poner de acuerdo a sus propietarios", manifestó Álamo.

Álamo aprovechó la cita para poner en valor "el enorme esfuerzo que ha realizado la plantilla de esta casa, de la consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, y la responsabilidad mostrada durante todo el suceso del Covid, del que creo que hemos salido reforzado por las mejoras realizadas y sobre todo por la imagen de un destino seguro y preparado, un destino que supo liderar con todo este episodio sin menoscabar su imagen, sin ningún incidente en su sector principal y sin ver perjudicado nada de su potencial turístico".

La línea desarrollada por Turismo de Gran Canaria en los últimos años ha priorizado la mejora del destino, la calidad y la sostenibilidad, la diversificación de mercados con clientes de mayor gasto y la puesta en valor de productos propios como la gastronomía o la oferta deportiva, con los que aumentar la facturación, una apuesta que ya está dando sus frutos.

Además, el consejero apuntó que en el 2022 se realizaron cerraron acuerdos y la presencia de 37 compañías aéreas en Gran Canaria; se recibieron clientes de 23 países por medio de rutas directas con algo más de 100 ciudades.

Por último, el equipo de Turismo de Gran Canaria asistió a 33 ferias especializadas del sector, organizó 42 viajes de prensa, es decir, de periodistas que visitaron Gran Canaria para escribir o hablar de ella en medios internacionales. "El esfuerzo ha sido notable ya que hemos realizado infinidad de campañas de promoción en redes sociales con prensa, blogueros e influencers. Igual que infinidad de acciones de branding y promoción, de tal manera que hemos doblado el número de acciones respecto a anteriores legislaturas, con un presupuesto superior en este apartado", concluyó el consejero.

"El reto de Gran Canaria es alcanzar los 4,5 millones de clientes. Superar esto implica abrir un debate sobre los límites de la sostenibilidad o de capacidad y nosotros entendemos que es mejor poner énfasis en aumentar el gasto y facturación de los que sí podemos acoger y que ya les digo que va a ser muy difícil de igualar en años venideros, al ser este el cuarto mejor año en más de 50 años de historia del sector, concluyó el consejero.