San Bartolomé paralizó el proyecto del Siam Park tras la reclamación patrimonial de 122 millones de la empresa en junio

San Bartolomé de Tirajana tiene aparcado el proyecto del parque acuático de El Veril de la familia Kiessling (Siam Park) desde junio, a la espera de que se resuelva la reclamación de 122 millones por daños patrimoniales presentado entonces por la empresa por el retraso de la obra, mientras avanza que, casi con total probabilidad, será desestimada la petición. El alcalde, Marco Aurelio Pérez, y el primer teniente alcalde y responsable de Urbanismo, Alejandro Marichal, hicieron en la mañana de este lunes un balance de sus cuatro meses de gestión bajo el pacto, en el que anunciaron que acometerán la construcción de 250 viviendas durante este mandado con una inversión de más de 40 millones de euros, además promover de inmediato con fondos propios una residencia de mayores con un coste de 23 millones, reconociendo que se han encontrado con 12 instalaciones educativas con requerimientos de cortes eléctricos, y a un creciente presencia de personas “sin techo” que acampan en espacios públicos.

“Hemos elegido este lugar porque era un estercolero y ahora es un lugar apetecible”. Marco Aurelio Pérez destacó que en estos más de 100 días de mandato han tenido que hacer frente a una situación generalizada de “desidia y abandono”, que han querido revertir para dar una “estabilidad socio-económica” que permita dar confianza. Para ello organizaron el acto sobre el viejo 'toboplaya', que estuvo 26 años en estado de abandono en primera fila de Playa del Inglés y que en estos días se ha estado desmantelando y acondicionando, para diseñar en poco tiempo un mirador-espacio ajardinado.

Marichal avanzó que la petición millonaria de indemnización presentada por la familia promotora Kiessling (Loro Parque y Acuario) está pendiente de los últimos informes sectoriales, pero que a buen seguro será desestimatorio.”Hemos sido prudentes -tanto el alcalde como yo-, pero hay que matizar algunas cosas para que quede constancia. Menos de una semana después de tomar posesión nos presentaron una reclamación patrimonial superior a los 120 millones alegando que, por culpa del Ayuntamiento y de otras administraciones, se había retrasado el impulso para la construcción del parque. Eso automáticamente ha paralizado el trámite del Siam Park. Así se lo hemos trasladado a la empresa. Han cometido un error de estrategia, porque lo han bloqueado. Lo que hemos hecho es incoar un expediente, y estamos pendientes de unos informes sectoriales, y todo apunta que será desestimado. Luego podremos retomar el proyecto y otorgar la licencia. Pero han sido los propios propietarios quienes lo han bloqueado”, insistió el edil de Urbanismo.

40 millones de euros hasta 2027 para financiar la promoción de viviendas públicas asequibles

Durante el acto, los socios de gobierno (Partido Popular-Agrupación de Vecinos y Coalición Canaria) dieron a conocer una serie de proyectos que están ultimando. Entre ellos, anunció que en este mandato se va a poner en el mercado público más de 250 viviendas, mediante la compra de casas desocupadas ahora, la construcción de otras en suelo disponible y la compra de nuevos. Para ello se ha reactivado la empresa pública, que según señalan, estaba sin recursos, y van a recurrir a fondos europeos para la adquisición de inmuebles que están vacíos. Para este fin se destinará antes de fin de año los primeros 1,9 millones de fondos europeos que están en riesgo de perderse porque no se había desarrollado los proyectos previstos para adquirir las primeras 26 casas, que serán asequibles para destinarlas a fines sociales.

La inversión total prevista supera los 40 millones de euros hasta 2027, para financiar la promoción de viviendas públicas asequibles y comprar otras que están ahora vacías destinadas al alquiler social. También contempla ayudas al alquiler y subvenciones para rehabilitar las más antiguas. Para eso se reactiva la empresa pública municipal, que no tenía financiación ni siquiera para pagar a sus trabajadores, según denunció.

También trabajan para la renovación de viviendas (ARRU), y espera licitar en estos meses en El grupo Ifa y El Pajar, para iniciar las obras en el segundo trimestre de 2024. Y se trabaja en la redacción para solicitar nuevas ayudas para Montaña Clara, Rosaleda y la Urbanización La Paz, que no salieron en el mandato anterior.

Un plan para reducir los sintecho en espacios públicos

Alejandro Marichal defendió que en estos primeros meses “se ha hecho más que en los anteriores cuatro años” -en manos socialistas-, y que en el próximo pleno se tramitará el proyecto para la construcción de una residencia de mayores junto al centro de salud. El Ayuntamiento lo hará con fondos propios, criticando la apatía desde hace años del Cabildo para acometerlo. La inversión será de 23 millones, cediéndose luego el inmueble a la institución insular que es la responsable de la gestión de estos centros públicos. El centro se levantará junto al centro de salud.

Por otro lado, los socios reconocieron el problema creciente de personas sin hogar, que han convertido espacios públicos en sus improvisados domicilios. El Ayuntamiento reconoce que existe un censo de sintecho, y que este debe ser un paso previo para evaluar cuántos viven en la indigencia, a quiénes hay que ayudar y cuáles no. “Con las personas que no tengan problemas económicos vamos a ser exigentes para que no ocupen espacios públicos o privados”, declaró el edil.