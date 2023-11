Valsequillo se convierte durante la primera semana de noviembre en el epicentro de la diversión gracias al Festival Internacional de Payasos ‘3 días de Farándula’, organizado por Luis Monzón, más conocido como el Payaso Chincheta. Una cita para los amantes del humor y la diversión que convertirá el municipio grancanario en el punto de encuentro de los mejores profesionales de las artes escénicas que aúnan humor, ironía, interpretación, malabares, teatro de calle...y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.

«Este evento ha contribuido a dignificar y visibilizar la figura del payaso, a pesar de las limitaciones económicas», indica Monzón, que en 1989 nació como payaso Chincheta y desde entonces no ha parado de formarse y trabajar con la mirada puesta en la necesidad de crear espacios, encuentros, convivencias y jornadas para poder regalar felicidad y alegría. Con este propósito surge la idea de crear ‘3 días de Farándula’ «Fue el primero que nació en Canarias, aunque también somos los pobres. No nos tienen muy en cuenta, pero seguimos remando y peleando para que no desaparezca. Después del de Valsequillo han surgido en otras islas y lo importante es que sigan surgiendo más para poder dignificar y visualizar la figura del payaso. Y sobre todo de hacer lo que más me gusta en el mundo, que es hacer feliz a la gente», apunta Monzón.

Durante todos estos años, alrededor de 300 artistas han llenado las calles y plazas de Valsequillo de risas y entretenimiento. Se espera que, en esta edición, más de cinco mil personas visiten el municipio durante el fin de semana. Artistas internacionales como Gardi Hurte, Aziz Gual, Anthony Space, Oscar Zimmerman y Chacovachi, entre otros, han formado parte del cartel en ediciones anteriores, junto con destacados nombres nacionales como Pepe Viyuela, Antonia San Juan, Maestro Florido o Abubukaka. En esta ocasión, Dos perillas, un referente en el ámbito circense nacional, será el encargado de cerrar el evento, que contempla 15 espectáculos para todos los públicos en los que participarán 25 payasos, conciertos en vivo, una exposición y una entrega de premios, con un jurado compuesto por los niños y niñas que asistan al festival.