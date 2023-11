Finalizar el nuevo Mercado Municipal, la rehabilitación y puesta en marcha de la casa museo Cho Zacarías y del mirador de Montaña Cabreja, y la mejora del campo de fútbol son algunos de los proyectos atascados en San Mateo que impiden actualmente el desarrollo, comercial, socioeconómico, deportivo y cultural del municipio. Así se lo ha hecho saber el alcalde de la Vega, Alexis Ramos, a la Corporación del Cabildo Insular, que ha comenzado este jueves en San Mateo la ronda de visitas que le llevará por los diferentes municipios de la Isla.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado por varios consejeros de diferentes áreas, fueron recibidos este jueves en el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo por el alcalde y concejales de su grupo de Gobierno, en una jornada de total cordialidad que comenzó con la recepción oficial en el salón de plenos y continuó con una visita por varios puntos emblemáticos del municipio que precisan de un empuje decidido para el progreso del municipio.

El alcalde agradeció la visita del presidente y sus consejeros, y la predisposición mostrada por la institución insular «desde el minuto uno». Ramos afirmó que «ellos son conocedores de las necesidades que tiene este municipio y tengo que agradecer además de la visita el trato cordial que han tenido con esta Corporación. No ha faltado tiempo para dialogar y ver las inquietudes. Prueba de ello es que es el primer municipio que visitan en esta nueva legislatura con el compromiso fiel de trabajar por y para la ciudadanía del municipio de la Vega de San Mateo».

Alcalde y presidente coincidieron en la importancia del mercado para el Sector Primario

Por su parte, Antonio Morales, explicó que «se trata de generar un marco de trabajo compartido de diálogo, consenso, de búsqueda de acuerdos y de recursos para afrontar los retos de proyección de futuro que tiene el Ayuntamiento y del que nos sentimos partícipes», y manifestó al equipo de Gobierno municipal que «tengan en el Cabildo un colaborador aliado y fiel para conseguir aquellos objetivos que ustedes se han planteado como Gobierno de este municipio».

Retraso en las infraestructuras

El motivo de comenzar en San Mateo el recorrido por los diferentes ayuntamientos de la isla obedece, según Morales, a que «desde el primer momento éramos conscientes de que aquí se había producido un retraso importante en el desarrollo de infraestructuras públicas de equipamiento, a pesar de que el Cabildo había hecho aportaciones extraordinarias en el ámbito deportivo, social y económico en los últimos años».

La primera parada estuvo en las obras abandonadas del nuevo Mercado Municipal, anexo al que actualmente está en funcionamiento. Antonio Morales y Alexis Ramos coincidieron en la importancia que tiene para el municipio y para el sector primario de la isla la puesta en marcha de esta instalación municipal. «Es una obra que lleva sin actividad seis años y es uno de los escollos más importantes para el desarrollo del municipio. Se ha sacado a licitación dos veces y ha quedado desierta. Primero porque las unidades de actuación técnica no cumplen con la normativa y a eso hay que añadir que siempre se tira a la baja de los presupuestos, y eso condiciona muchísimo la subida de precios, la mala gestión que se ha tenido con la elaboración de esta obra, pues dificulta sobre todo la actividad comercial de este municipio que el marco de Gran Canaria tiene mucho que ofrecer, no solo en el medio rural sino también en la agricultura y la ganadería», aseguró el alcalde, quien añadió que habrá que comenzar de cero y redactar de nuevo el proyecto porque el actual no cumple con las exigencias que requiere, «no ya la obra, sino también la demanda de los vendedores del mercado. Carece de cámaras de frío, de espacios para la formación y luego la estructura en sí es acristalada y su mantenimiento tiene unos costes muy elevados, lo que conlleva a que su gestión sea poco viable».

El presidente del Cabildo subrayó que esta infraestructura ferial «resulta imprescindible para poder seguir desarrollando sus políticas públicas, porque como decía el alcalde, tira del comercio, de la gastronomía y de distintos sectores económicos del municipio. Por eso teníamos que escuchar al Ayuntamiento y sus reivindicaciones, que teníamos que diseñar una estrategia de trabajo de cara a los próximos cuatro años para afrontar esos retos que este grupo de Gobierno se ha trazado».

Antonio Morales consideró que en los cuatro años de legislatura se podrá poner en marcha «si se ejecuta un proyecto técnico riguroso, capaz de afrontar los retos que tiene el espacio, y por la financiación no va a ser. Lo mejor es disponer de un proyecto sólido y riguroso que permita después afrontar las obras sin sobresaltos, sin que haya que empezar de nuevo porque no se dieron los pasos adecuados».

Museo Cho Zacarías

La casa museo Cho Zacarías, otra de las infraestructuras valiosas para el reclamo de la oferta cultural, etnográfica, comercial y gastronómica del municipio, fue otra de las paradas del recorrido.

El edificio noble fue adquirido por el Ayuntamiento hace 10 años por un valor de 500 mil euros, y actualmente presenta un avanzado estado de deterioro y varios desperfectos como consecuencia de su abandono. El alcalde se refirió a este espacio como un lugar, que recuperado, «puede ser un centro cultural y de restauración, donde podamos ofrecer también hospedaje a aquellas personas que nos visitan y tener en el mismo espacio un abanico cultural, económico y social. Son 2.000 metros cuadrados que tenemos que también poner en marcha a la mayor brevedad posible».

En la ruta también estaba el mirador de Montaña Cabreja, cedido por 40 años al Ayuntamiento, «y que no se ha hecho nada para su gestión, ni siquiera un expediente de desafección de las antenas y repetidores que están allí», explicó Alexis Ramos.

El arreglo del mirador de Montaña Cabreja puede ser otro de los reclamos para el municipio

Tras la visita al campo de fútbol municipal, consejeros y concejales regresaron al Ayuntamiento para tener una mesa de trabajo y puesta en común para analizar y abordar todos los proyectos propuestos por el Gobierno municipal y estudiar su viabilidad y urgencia.

Inversiones realizadas

Antonio Morales aportó en la puesta en común las inversiones que se han realizado en el municipio las inversiones y actuaciones que se han hecho en San Mateo en el periodo 2019-2023, y que superan los 2,6 millones de euros.

Entre los proyectos que ha financiado el Cabildo a lo largo de ese tiempo destacan la red de riego de la zona vitícola de Camaretas, con 412 mil euros, el acondicionamiento del acceso rodado agrícola para agricultores de la Hoya del Gamonal-Siete Fuentes, con 162.303 euros, y la adecuación de la parcela vitícola e instalación lagar en la bodega insular, 125.424 euros. Las tres han sido ejecutadas este año.

En 2022 se construyeron, con un presupuesto de 241.812 euros, el cuatro de los pastores y los puestos de venta en la Cruz de Tejeda. La mejora del alcantarillado de las aguas residuales de la Cruz de Tejeda, con 275 mil euros y que zanjaba un problema histórico, el desbroce de fincas agrícolas de alto riesgo de incendio, con 32.754 euros, la compra del depósito de Lomo Mataasnos, por 600 mil euros, los 106 agricultores a los que se les entregó 145 mil euros para luchar contra la polilla, son algunas de las inversiones presentadas en la mesa de trabajo, a las se añadieron el ciclo formativo de grado superior de Vitivinicultura en la Bodega Insular, en colaboración con el IES San Mateo, y el estudio agronómico para la evaluación de las necesidades hídricas del municipio, actualmente en ejecución.

El equipo de trabajo del Cabildo también presentó las subvenciones a la Asociación de Empresarios, entre los años 2020-2023 para contratación de personal y acciones de dinamización, por valor de 85.166,65 euros, y enmarcado en el proyecto ‘La Cumbre Vive’, de 2020 a 2022 se han invertido 73.100 euros, que permitieron desarrollar campañas publicitarias, enmarcadas dentro del Plan de Revitalización Económica y Medioambiental de Gran Canaria (2020), el Plan de revitalización económica y medioambiental (2021) y un proyecto de dinamización (2022).

Plan Directo de Zona Comercial Abierta

También desde la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía se acordó una subvención del Plan Director de Zona Comercial Abierta para 2024 y el documento que guía las obras de modernización del núcleo comercial del municipio, con un montante de 15.000 euros.

En el Plan de Cooperación con los Cabildos 2020 - 2023, San Mateo tiene ya adjudicado el Proyecto de Mejora del Espacio Libre al Inicio de La Veguetilla, que cuenta con un presupuesto de 249.486,25 euros, y quedan pendientes por supervisar aún varios planes.

En el ámbito deportivo, el Cabildo también ha hecho entrega de diversas subvenciones destinadas a entidades deportivas del municipio, promocionando no solo el fútbol base sino también otros deportes como la lucha canaria, el ajedrez o la gimnasia rítmica, entre otros.

Morales explicó que este tipo de encuentros «son importantes porque se diseñan las propuestas de colaboración conjunta y luego todo se va trasladando a los diferentes planes que vamos desarrollando, como los de Cooperación, al Fdcan, a los planes de inversiones financieramente sostenibles, a proyectos como ‘La Cumbre Vive’, a los planes deportivos, los de empleo, los de desarrollo de zonas comerciales abiertas, las zonas industriales, a los sociosanitarios, a los planes de emergencias sociales. A todos los planes que desarrollamos desde el Gobierno de la isla y donde San Mateo tiene que jugar un papel importante».

El presidente tendió la mano al Gobierno municipal «con compromiso y con plena voluntad de poder sacar entre todos el estado en el que está actualmente este municipio».