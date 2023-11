Payaso Dos Perillas: «Tras ver un buen espectáculo de humor, esa noche se duerme diferente»

Este fin de semana el humor y la carcajada serán los protagonistas en Valsequillo donde las artes escénicas vinculadas al clown y a la farándula se funden. El Festival Internacional de Payasos de Valsequillo llega a su 17.ª edición. Este es uno de los artistas de mañana domingo.

¿En qué momento le dijiste a tu madre, ¡Mamá quiero trabajar haciendo feliz a la gente!

Empecé con veinticinco años mi carrera profesional como un payaso callejero con el grupo de circo y teatro los trifulques y a mi madre se lo dije cuando lo hice? Había estado buscando todo tipo de otras salidas profesionales y cuando encontré esta me quedé enamorado de esta profesión y bueno, pues se lo dije y me dijeron lo que a todos, que era muy tarde para empezar, que no iba a llegar a hacer nada y así, pero bueno era lo que me gustaba, era por lo que he luchado y hasta hoy.

¿En estos momentos, más que nunca, un buen espectáculo puede ser la cura para el alma?

Pues no sé si un espectáculo es la cura para el alma, pero lo que sé es que cuando ves un buen espectáculo esa noche se duerme mucho mejor. Yo tenía muchas experiencias en Payasos Sin Fronteras y tenemos muy claro que la risa es curativa. Cualquiera que vea un buen espectáculo de humor esa noche se duerme diferente.

Recuerda a los juglares de antaño, ¿o es un concepto demasiado romántico?

No es la primera vez que me lo dicen. Antiguamente, los juglares y los bufones eran los únicos que le podían decir al rey las cosas miserables de su vida. Por ahí se dice que ‘si le quieres decir la verdad a alguien, hazle que se ría porque si no, de otra manera, te va a matar’. No creo que sea una idea muy peregrina, me parece una buena definición.

En Valsequillo será un espectáculo unipersonal que abre las puertas a las reflexiones de un bufón

¿Está la palabra payaso en el lugar que debe estar?

A mí la palabra payaso me encanta. No soy muy amigo de llamar al payaso, clown. No sé, creo que el castellano tiene palabras hermosas como payaso, titiritero, vagabundo, y hay palabras horribles, como guerra, metástasis, destrucción…, yo me quedo con las primeras siempre. Soy de una generación que jugaba en la calle, con mi madre llamándome por la ventana para subir a comer.

¿Hay que volver a reivindicar la calle?

Tal cual, tal cual es. La pregunta me ha llevado a recordar a mi madre sacando la cabeza por la ventana llamándonos para cenar y todos los niños diciendo cinco minutos más, cada madre en una ventana. No creo que haya que reivindicar la calle, la calle se reivindica sola.

¿En nuestro país se trata bien al teatro y circo de calle?

Pues la verdad que no sé qué decirte. Para los artistas y payasos callejeros, los que hacemos gorra y los que hemos llevado la mayor parte de nuestro sueldo en monedas a casa, (durante casi 20 años el 90% de mi sueldo era en gorras), pues bueno, depende de la época del año, el momento, dependemos de la arbitrariedad de las fuerzas del orden. El teatro de calle es una historia alegal. Eso conforma que un día puedes llevar el pan a tu casa o no, depende de la fuerza del orden que te toque.

¿Qué espectáculo va a traer a Valsequillo?

En Valsequillo vamos a ver ‘Este país es un circo’. Un espectáculo unipersonal que nos abre las puertas a las reflexiones de un bufón. Un bufón que no tiene pelos en la lengua y que a través del circo como excusa y con el público como cómplice nos hará pasar a todos una hora entre risas, asombro y algún que otro silencio también.