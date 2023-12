Cristina Álvarez-Ossorio: "Si pudiera volver al pasado me volvería a ir de Canarias"

Cristina Álvarez-Ossorio se marchó de Gran Canaria hace casi 20 años. Una oportunidad de trabajo a su marido en Minnesota la llevaron a abrir fronteras más allá de la playa de Las Canteras, lugar que admira. Después de trabajar y formarse profesionalmente en ciudades como Minnesota, Bélgica o Nueva York, dio un salto a Singapur, donde en la actualidad lidera el equipo de impuestos globales para Asia Pacífico. A día de hoy, se ha planteado volver a Gran Canaria, pero no a corto plazo, sino en un futuro.

Se fue de Gran Canaria impulsada por una oferta laboral de su marido. ¿Si no la hubiesen empujado, se hubiera ido?

En la vida me habría ido si no hubiera sido por la oportunidad que tuvo mi marido el Minneapolis. Él tenía una mentalidad más abierta porque había estudiado en Estados Unidos, pero yo estaba trabajando encantada con mi trabajo y mi formación y jamás me habría ido.

¿Agradece el haberse ido?

Absolutamente. Ha sido una aventura profesional increíble, como canaria jamás pensé que mis dos hijas fueran a nacer en la Quinta Avenida con vistas al Central Park como en las películas. Al final del día la vida es una sorpresa, hay que trabajar duro porque la suerte existe, pero hay que estar preparado para poder subirte a este tren.

Si volviera al pasado, ¿se volvería a ir?

Me volvería a ir y haría todo exactamente igual. Una aventura increíble, abrir la mente, mudarnos a Bélgica y ahí viajar por toda Europa, conocer nuevas culturas y formas de trabajar. Después tuve la oportunidad de trabajar en Nueva York y eso me hizo crecer de maneras que nunca pensé que sería capaz, el nivel es muy alto y jamás pensé que lo fuera a conseguir.

¿Qué cosas no tiene Canarias que sí tiene el extranjero?

Creo que en mi caso ha sido la aventura profesional. Jamás soñé que fuera capaz de hacer estas cosas porque ni siquiera sabía que existían. Para mí ser canaria, y no lo digo por revalorizar a los canariones, que una persona como yo llegue a donde he llegado, soy socia de una multinacional con sede en Singapur y lidero el equipo de impuestos globales para Asia Pacífico. Una vez en el burro arre burro, pero si miro atrás, soy la persona que soy gracias a mi casa, a la familia y la educación de mis padres.

No hay una edad tope para irse a otro lugar, siempre hay tiempo pero hay que atreverse y luchar

¿Cree que hay una edad tope para marcharse al extranjero?

Para nada. Siempre estás a tiempo. Hay que atreverse y lanzarse, pero también hay que prepararse. Es importante saber a dónde quieres ir, porque luego la vida te dará otras oportunidades y un proyecto te llevará a otro. Yo empecé mi carrera como asesor fiscal, pero luego me reinvente y me dedique a los impuestos globales y eso es algo que nunca pensé. Todos estamos preparados para salir y luchar.

¿Por qué cree que se van tantos canarios fuera?

Porque al final es una cuestión de oportunidad. Esto es un sitio pequeño y las oportunidades son más reducidas, y en sitios mayores, pues como es lógico, son más grandes.

Quiero hacer un llamamiento a los estudiantes para que sean más críticos a la hora de formarse

¿Cómo se ve Canarias desde el extranjero?

Preciosa.

¿Cómo se puede mejorar la fiscalidad de Gran Canaria?

El régimen fiscal y económico de Canarias es excelente, tenemos ventajas insuperables y son altamente competitivos. Igualmente, es importante tomar conciencia de que es una responsabilidad política, empresarial y social que estas inversiones se materialicen en canarias de la manera que se desea. Hago un llamamiento a la educación y a la responsabilidad individual de todos los estudiantes de darlo todo, de formarse de una manera más autoexigente y ser más críticos en el sentido de formarse de la manera adecuada

¿De qué manera se podría mejorar como isla?

Es imposible porque esta isla es maravillosa.

¿Entonces no cambiaría nada?

Es muy importante la responsabilidad social, me gustaría ver Gran Canaria a otro nivel y solo es posible a través del esfuerzo individual de todos. Es fácil mirar a los políticos, ellos tienen la obligación de promover e incrementar la estrategia para que sea posible, pero la sociedad canaria tiene mucho que hacer y puede hacerlo, la sociedad canaria debe tener la ambición de subir un escalón en la sociedad socioeconómica en la que estamos.