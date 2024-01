La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha desplegado en FITUR todas sus herramientas para promocionar el destino Maspalomas Costa Canaria, tratando de “romper con la estacionalidad en el mercado nacional, promocionando los eventos culturales y de ocio que ya tenemos programados a lo largo del año”, tal y como comenta su concejala de Turismo, Yilenia Vega desde la sede de la feria en Madrid.

“Está claro que somos un destino de sol y playa, porque así es como lo reflejan todas las estadísticas y estudios que realizamos desde el municipio, pero también es importante mostrar que somos capaces de diversificar y dar un valor añadido al visitante, con una oferta de ocio, gastronómica y cultural competitiva, que también puede atraer a un público más joven, que es uno de nuestros objetivos. Desde el área de Turismo, Festejos y Eventos hemos incorporado dos nuevos festivales de música como son el DN7 y el Maspalomas TouriFest que se añaden a otros ya consolidados como son el Maspalomas Pride, el propio Carnaval o el Soul Festival de Maspalomas”, desvela Vega.

Precisamente, para la promoción del Festival de música DN7, que tuvo lugar el miércoles en el Palacio de la Prensa y en las grandes pantallas de la transitada Gran Vía madrileña, se contó con la presencia del reconocido actor colombiano Carlos Torres, protagonista de la exitosa serie La reina del Flow y Amar y vivir, entre otras series y telenovelas; que se celebrará el 23 de marzo. “Carlos Torres es la imagen de este nuevo evento que incorporamos en la agenda del municipio y vimos una gran oportunidad que él, que tiene más de cinco millones de seguidores en sus redes sociales, pudiera apoyar nuestra presencia en FITUR. La verdad es que ha sido todo un éxito porque la gente se acercaba y él los invitaba a probar las gafas de realidad virtual, se sacaban fotos con él, etcétera. De lo que se trata es de tener repercusión para dar a conocer Maspalomas y es lo que hemos conseguido con la imagen fresca de este actor”, comenta la concejala.

Para el stand del recinto ferial donde se celebra la feria de turismo, y en colaboración con la Cámara de Comercio, San Bartolomé de Tirajana ha trasladado una versión de Maspalomas Costa Canaria a través de la realidad virtual y la tecnología 3D, bajo el eslogan ‘Conéctate con Maspalomas’. De esta manera, tanto el sector profesional como el público en general han podido recorrer las Dunas de Maspalomas y Playa del Inglés a través de un viaje inmersivo que les permite pisar las arenas junto a las aguas cristalinas y azules de Maspalomas Costa Canaria.

La comitiva, formada además por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; y el concejal de Deportes, Ramón Suárez, ha celebrado diferentes reuniones con empresas y turoperadores del sector. Además, participaron, en en el stand de México, en la entrega del galardón a la cooperación turística internacional 2023 al Foro de Turismo de Maspalomas, un reconocimiento entregado por la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turístico. “Para nosotros es una satisfacción porque reconoce el trabajo de Juan Manuel Benítez, que lo ha venido organizando desde sus inicios, hace doce años, en pro de la mejora del sector desde nuestro municipio”, explica la concejala.

SIAM PARK

La concejala de Turismo, Yilenia Vega; acompañada por el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, mantuvieron una distendida reunión con la familia Kiessling en la que compartieron las buenas espectativas turísticas para el 2024, y llegaron a un común consenso sobre la estrategia a seguir para lograr que el proyecto del Siam Park salga definitivamente adelante. Tal y como señala Marichal, “a pesar del ruido mediático las relaciones entre la entidad y el gobierno actual son buenas” confirmando que tanto el Siam Park mantiene su objetivo de instalar el Siam Park en Maspalomas, como que la administración local sigue apostando por este proyecto estratégico para Maspalomas en particular y para Gran Canaria en general. Con esto, explica Marichal, “se aclara que el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no está obstaculizando el proyecto porque no está tramitando el Plan de Modernización y Mejora de El Veril sino que está en la actualidad en manos del Gobierno de Canarias”.