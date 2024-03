Alexis Ramos, alcalde de San Mateo: «Si pudiera regresar al pasado, volvería a cesar a José Déniz de sus cargos»

El alcalde de la Vega de San Mateo, Alexis Ramos, se muestra transparente tras su decisión de romper el pacto de gobierno, cesando de todas sus funciones al socialista José Déniz. Lo hace después de una semana en la que la inestabilidad del municipio ha sido la protagonista, y donde ha habido choques de acusaciones por parte de los tres ex socios de gobierno: Unión Veguera, Partido Socialista y Alternativa por San Mateo.

¿Cómo se encuentra después de todo lo acontecido esta semana?

La verdad que bien, tranquilo confiado y con ganas a trabajar.

¿Cuál es el principal motivo por el que toma la decisión de cesar a José Déniz de sus funciones?

Bueno, los motivos son varios. Este hombre tiene una falta de concordancia con la acción del gobierno. Remaba en contra de lo que era el grupo y eso genera desconfianza. No teníamos ese apoyo necesario dentro del grupo para afrontar el día a día y los retos a futuro. Creo que siempre hay que pensar en el pueblo y no a nivel personal. No estamos para crear una batalla interna en el ayuntamiento, sino para dar soluciones, gestionar un municipio y afrontar las necesidades.

¿Le sorprendió que Auxi Ojeda presentara su dimisión y pasara a la oposición?

En parte si, porque ha sido una persona que ha demostrado compromiso y ha hecho una gran labor. Es trabajadora y responsable y es una pena que haya dimitido. No vamos a entrar, supongo que serán cuestiones de partido y lo respetamos, pero ha sido una marcha importante.

Decía que la intención de UVE y AxSM es gobernar en minoría. ¿Se ven capacitados?

Sí, plenamente.

¿Desde cuándo empezó a torcerse la situación en el pacto de gobierno?

En agosto, desde el principio. Él forzó mucho su incorporación al pacto porque quería ser alcalde los últimos dos años, se puso uno de los sueldos más elevados y han sido decisiones que han ido minando la confianza y la seguridad, así como la estabilidad dentro de la propia administración.

¿Han tenido conversaciones con Avesan?

No, nada. En absoluto. Ellos en ese sentido han sido muy respetuosos en todo este tema y se agradece mucho.

Si pudiera regresar al pasado, ¿volvería a tomar esta misma decisión?

Sí. Rotundamente.

Si tuviera que definir en una palabra estos meses, diría que ha sido un gobierno de unión

¿Cómo calificaría su alcaldía durante estos primeros meses?

Una alcaldía difícil porque nos incorporamos en el mes de junio, había mucha gente de vacaciones, y era un gobierno en minoría. Luego hemos ido tomando consciencia de la situación actual dentro del municipio, y esto son años de transición donde hay que resolver las cosas que quedaron a medias en la anterior corporación. Ahora tenemos mucho trabajo de despacho, hay que poner el municipio al día y eso es una situación difícil con muchos compromisos. Pero si tuviera que definir en una palabra estos meses, creo que ha sido un gobierno de unión.

Hablando a futuro, ¿se sigue viendo en el gobierno de aquí a junio?

Por supuesto.

Los más perjudicados en esta situación son los vecinos de San Mateo. ¿Qué les diría?

Que confíen, que los mismos objetivos esta presentes y vamos a conseguir crear un municipio de muchas oportunidades. Va a salir todo bien.