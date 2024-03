La Policía Nacional presenta la II Carrera Solidaria "RUTA 091" en San Bartolomé de Tirajana

La Policía Nacional ha presentado la I Carrera Solidaria "RUTA 091" en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La “RUTA 091” es una serie de carreras solidarias organizadas por la Policía Nacional en diferentes ciudades del territorio nacional, y cuyos beneficios se destinan siempre a causas solidarias que ayudan a los más desfavorecidos.

El acto, que se celebró en la Jefatura Superior de Canarias, contó con la asistencia del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Francisco Pestana Padrón; el jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez; el concejal de Deportes, Marcelino Ramón Suárez Ojeda; la directora territorial de Canarias del Banco Santander, Beatriz Martínez Ruíz, y la presidenta de la asociación APNALP, Alicia Santana Báez.

Promovida por la Delegación de Participación Ciudadana de la Comisaría Local de Maspalomas, constará de una única modalidad de 4.091 metros, que partirá del faro de Maspalomas y transcurrirá por las calles del municipio. También se realizará una exhibición de medios policiales en el Faro de Maspalomas, una vez finalice la carrera solidaria, que contará con la presencia de diferentes unidades policiales, entre ellas, Guías Caninos, Medios Aéreos, UPR, etc.

Imagen del cartel anunciador de la 'Ruta 091', en San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Se podrán inscribir todas las personas que lo deseen cumpliendo con las edades establecidas. Las inscripciones se podrán realizan online, en la página web RUTA 091. El plazo ya está abierto y se mantendrá disponible hasta completar el número de plazas disponibles, siendo de 1.000 inscripciones.

También se habilitará una inscripción opcional denominada "dorsal cero" para aquellas personas que quieran colaborar voluntariamente y de forma solidaria con una cantidad económica preestablecida de 10 euros (sin derecho a camiseta).

Los dorsales y la camiseta técnica de la Ruta 091, se entregarán junto con la bolsa del corredor los días:

Jueves 2 de mayo, en el Faro de Maspalomas (donde se habilitará una carpa) en horario corrido desde las 09:00am hasta las 20:00pm.

Viernes 3 de mayo, en el Faro de Maspalomas en horario corrido desde las 09:00am hasta las 15:00pm de la tarde.

El sábado 4 de mayo, día de la carrera, no se entregarán dorsales, salvo excepción de corredores que no fueran de la ciudad y que no hayan podido venir los días anteriores.

El precio será de 12 euros adultos y 10 euros infantil y el dinero recaudado será destinado a la asociación APNALP, que ayuda desde 1978 a personas que sufren TEA (trastorno de espectro autista) y a sus familiares.