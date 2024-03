El Cabildo releva a Manuel Amador para dar otro perfil a la dirección de Medio Ambiente

El gobierno del Cabildo de Gran Canaria tiene previsto destituir el próximo lunes al director insular de Medio Ambiente, Manuel Amador, para buscar una persona «de otro perfil» en ese departamento, según adelantaron fuentes de la corporación. Amador ocupa ese puesto desde junio de 2015, con el primer gobierno tripartito de Antonio Morales, y hasta ahora se había mantenido con cuatro consejeros distintos, Juan Manuel Brito, Miguel Ángel Rodríguez, Inés Jiménez y Raúl García Brink.

El cese del director insular de Medio Ambiente figura en el orden del día del Consejo de Gobierno Insular y el propio Amador anunció su despedida en un breve mensaje a sus colaboradores y medios de comunicación.

«Llevo casi nueve años de director insular de Medio Ambiente, me cesan el lunes 1 de abril (...). No es una despedida, es una sinergia, seguro que me harás falta para algo que necesite y quién sabe si yo a ti para otra cosa. A tu disposición y agradecerte la colaboración y la comprensión siempre mostrada en estos tiempos donde las urgencias nos nublan las importancias», escribió en redes sociales.

Amador entró en el gobierno como miembro de Podemos y tras la ruptura del grupo del Cabildo se quedó en el bando de Juan Manuel Brito y María Nebot. Después ya quedó mas cercano a NC. La idea del gobierno es nombrar al sustituto «lo antes posible», explicaron las fuentes consultadas.