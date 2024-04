Muchas ofertas y "pocas ganas" en la feria de empleo de Maspalomas

"Lo único que pedimos son ganas, voluntad y compromiso, porque la formación siempre la podemos dar, pero lo demás si no lo traen desde casa está complicado", explica Tamara Báez, responsable de selección del hotel Gloria Palace. El hotel, habitual en la Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento, está en busca de camareros de piso y personal para cocina y restauración, y a pesar de las ofertas que hay, cada vez es más complicado contratar a personal cualificado. "En general cuesta que la gente, a pesar de no tener trabajo, no tenga flexibilidad. No han empezado y ya en la entrevista solicitan turnos y días libres concretos", comenta.

Hoteles, supermercados, restauración o centros educativos estuvieron presente en la Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento celebrada este viernes en el centro urbano de San Fernando de Maspalomas. Todos coinciden en que hoy en día cuesta más cubrir las vacantes, y que la rotación es muy grande por voluntad del trabajador, que normalmente presenta "una falta de compromiso" y en muchos casos "desaparecen, se van del trabajo y están días sin aparecer, o directamente no vuelven más", tal y como explica Tamara Báez.

Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento de Maspalomas / Juan Carlos Castro

Modelo de empleo

Sin embargo, el otro lado de la moneda lo presenta María Asunción, que a pesar de su vida laboral de 25 años y a pocos años para conseguir la jubilación, ha visto como las ofertas de empleo están presentes, pero sin facilidades para acceder al puesto de trabajo. "Es mi primera vez en esta muestra y esperaba que esto fuera un trampolín para trabajar, y sin embargo lo que hay es mucha publicidad y merchandising de las diferentes empresas, pero no se dan cuenta de que lo que queremos es que nos hagan entrevistas y empezar a trabajar", dice. Asunción, con experiencia laboral en Alemania, echa en falta el modelo de este país europeo, en el que mientras que estudias estás desarrollando las prácticas, y a la vez cobrando.

Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento de Maspalomas / Juan Carlos Castro / LPR

Grandes empresas

Una de las grandes empresas que estuvo presente en la muestra fue McDonalds, que por segundo año consecutivo han decidido salir a la calle en busca de demandantes de empleo. "Llevamos años con problemas para encontrar a personas comprometidas y responsables", comenta Luz Rosales, responsable de Recursos Humanos de la empresa Feymond Restauración, franquicia de McDonalds. Un stand que tuvo fama entre los asistentes, pues según explica Rosales, no habían abierto y ya estaban recibiendo currículums. "Lo que más preguntan los interesados es si exigimos experiencia y si tenemos límites de edad, y la respuesta es no", apunta.

Omar Benaisa acudió por primera vez a la muestra de empleo en busca de un puesto de trabajo "tranquilito" en el que no tenga que "moverse mucho". Empresas como McDonalds o Spar ofrecían a los interesados empleos a tiempo parcial y adaptados a las necesidades de los demandantes, pero ni siquiera esa propuesta es suficiente para poder ocupar las vacantes. Por su parte, una de las quejas entre los asistentes fue que esta edición, al contrario que en años anteriores, no se llevaron a cabo entrevistas en el momento, sino que todo era mediante la entrega de un currículum, una previa inscripción o el registro a través de un QR.

Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento de Maspalomas / Juan Carlos Castro / LPR

¿Qué buscan las empresas?

La explicación a esta queja la ha tenido Spar, quienes afirman que este año no ha sido posible realizar un proceso de selección en el mismo lugar debido al recorte de horas en la muestra. "Este año solo hemos tenido cuatro horas y hemos intentado dedicar el tiempo a informar a la gente para que nos conozcan y que ellos mismos se registren. Ya luego, si cumplen el perfil, llamamos con la mayor inmediatez y la incorporación es inmediata", expone Nora Blanco, responsable en el área de contratación. Una empresa que busca perfiles para todos los puestos de trabajo, desde la tienda hasta la central, almacén o administración. "Buscamos ganas, dinamización y motivación", dice.

Candy González, por su parte, cumple con todos los requisitos que las empresas desplazadas a la muestra de empleo piden, motivo por el que no tardó en encontrar trabajo. Las ganas de descubrir nuevos puestos y su formación hicieron que en la Fundación Universitaria de Las Palmas pusiera atención en su perfil. "Me han dicho que me van a llamar y me mandaran el programa para yo organizarme", explica visiblemente feliz. "Siempre he sido auxiliar de geriatría y ahora estoy finalizando el curso de certificación de docencia para poder dar clases de psicología transversal", argumenta.

Un millar de personas

Entre los 60 stands, que contaron con la participación de algo más de medio centenar de organizaciones y entidades empresariales de la Isla y de los cinco institutos de Educación Secundaria del municipio con programas de FP y ciclos formativos de Grado Medio y Superior, destacó la presencia del Ejército del Aire y del Espacio. "Estamos haciendo una promoción activa porque hay un déficit de tropa y marinería y también porque el ejército es un empleo que muchos desconocen y creen que no es positivo", explica uno de los soldados presente.

Una feria de empleo que desplazó hasta San Fernando de Maspalomas a un millar de jóvenes y desempleados, tal y como informó el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en una nota, y que volvió a poner en jaque la balanza de una isla con el problema de tener "muchas ofertas de trabajo, pero pocas ganas de trabajar".

