La consejera de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís (Sí Podemos) ha denunciado a primera hora de este lunes en el juzgado de guardia de Arrecife "decenas de injurias y amenazas graves" que recibió durante el pasado fin de semana a través de las redes sociales a raíz de la cancelación del Rallye de tierra Isla de los Volcanes, que se se iba a celebrar los días 28 y 29 de abril pasados.

"La lluvia de insultos, amenazas y descalificaciones que han vertido sobre mi persona no son casuales, forman parte de una campaña de señalamiento y desprestigio claramente orquestada. Esta campaña también ha sido denunciada por si pudiera resultar un delito de incitación al odio", ha anunciado Solís a través de un comunicado.

Según sus palabras, "se trata de una campaña claramente manipulada por la que se me ha querido señalar a mí como única responsable de la no autorización del rallye de tierra Islas de los Volcanes con argumentos falsos, medias verdades y omisión de información clave para entender los sucesos que hicieron totalmente imposible autorizar dicha prueba".

La afección de varios tramos de la prueba a zonas de nidificación de aves impidió la celebración del campeonato, en el que se habían inscritos 29 pilotos. La Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias detectó en el estudio de las zonas por las que iba a disputarse el rallye, "la presencia de al menos 85 especies protegidas, entre ellas cuatro en peligro de extinción (guirre, hubara, cuervo, halcón tagarote) y siete catalogadas como Vulnerables (chorlitejo patinegro, musaraña canaria, corredor sahariano, herrerillo canario, paiño de Madeira, pardela chica y la lechuza majorera)", según el informe al que ha tenido acceso este periódico.

Solís aclara que "Medio Ambiente no fue el único área del Cabildo insular en dictar informe negativo sobre la prueba automovilística" ya que "también lo hizo por dos veces la oficina del Plan Insular de Ordenación Territorial, dependiente del área de Política Territorial que gestiona directamente la Presidencia del Cabildo. El primero de estos informes fue incluido el 23 de febrero. El segundo fue solicitado por Presidencia el día 27 de abril e incluido el mismo día 28", detalla.

Por otro lado, precisa que "no existió en ningún momento una “amenaza con romper el pacto” de Podemos al PSOE tal y como asegura un audio de WhatsApp que circuló por diferentes grupos y al que Coalición Canaria dio credibilidad difundiendo esa información en una nota de prensa. Eso es directamente un bulo y una difamación hacia mis compañeros y compañeras de Podemos, que se han visto señalados e insultados por algo que nunca hicieron".

Indica también que "el rallye no fue cancelado por el Cabildo, pues no se puede cancelar lo que nunca tuvo autorización. Los organizadores conocieron el contenido del primer informe del Gobierno de Canarias el mismo día que entró ese documento al área de Medio Ambiente, el día 21 de abril, en una reunión en la que fuimos muy claros sobre la imposibilidad de celebrarse la prueba tal y como estaba planteada, ya que presentaba problemas en 6 de los 8 tramos. Si alguien dio falsas esperanzas a los promotores del evento, no fui yo ni nadie de mi equipo".

"Una caza de brujas"

La consejera lamenta "profundamente que el legítimo debate político y el muy democrático disenso de opiniones haya derivado en una caza de brujas y un apaleamiento verbal hacia mi persona. Estas actitudes no deberían tener cabida en una sociedad plural, civilizada y avanzada como es la sociedad en la que tenemos la suerte de convivir".

Subraya que "el paso del activismo hacia la primera línea de la política institucional es un paso natural y coherente, pues la organizaciones sociales, los colectivos y las asociaciones constituyen una pata fundamental de la vida pública y son el motor que empuja las políticas valientes que hacen avanzar esta isla".

Argumenta que accedió a la política "para intentar hacer lo correcto en cada momento, cumplir estrictamente las leyes y procedimientos que tienen como objeto la protección del medio natural, el territorio y la biodiversidad. La gestión medioambiental de la isla es una tarea pendiente y una deficiencia histórica que ha venido denunciando de forma sistemática la sociedad civil organizada de Lanzarote, desde la inolvidable manifestación del 27 de septiembre de 2002 liderada por el Foro Lanzarote hasta la última marcha contra el cambio climático que protagonizaron los jóvenes de la Isla".

"Decisiones impopulares"

En su escrito, Solís reconoce que "en la defensa de la única casa que tenemos hay que tomar decisiones impopulares, pero las costumbres y los hábitos deben adaptarse a la supervivencia de todos los seres que habitamos Lanzarote y todo el planeta" y advierte de que "las tensiones y resistencia que pueden generar estos cambios tan drásticos deben gestionarse desde la empatía, los cuidados y la pedagogía, nunca con el insulto y el amedrentamiento".

Agradece las muestras de apoyo y cariño que ha recibido estos días, que "son más poderosas que la sinrazón y la barbarie de esa minoría ruidosa. Gracias a todos y todas por el aliento y el empuje. Seguimos adelante, por Lanzarote, su futuro y toda la vida que acoge".