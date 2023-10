El CB Puerto del Carmen ha conseguido la primera victoria de la temporada liguera con la visita al Municipal de Tías del Balonmano Romade (32-29) en partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Territorial Femenina en su grupo B.

Aunque el partido estuvo aparentemente igualado en su primera parte, los números indican que el equipo tiñosero consiguió una mínima diferencia en los primeros compases del partido que supo resguardar hasta el descanso (15-13, min. 30).

La segunda parte no fue muy distinta. El Romade lo intentaba pero el paso de los minutos, al cansancio se le acumulaba un calor que decían no sufrir en Las Palmas, dejaba más claro que no podía reducir distancias. El final del partido, a pesar de conseguir solo tres goles de diferencia, fue mucho más tranquilo y apacible para las locales de lo que el luminoso indicaba.

Aunque no estuvo muy acertada en la primera parte, Carla Rodríguez fue la máxima anotadora entre las aurinegras. En las filas del Romade, Dunia Betancort conseguía seis tantos para el equipo de Tamaraceite.

En la jornada tres el equipo tiñosero visita al 3COM Squad Valsequillo, equipo que ha ganado los dos partidos que ha disputado hasta el momento y que marcha líder en solitario con cuatro puntos, seguido, precisamente, del Romade y el CB Puerto del Carmen.

Ficha Técnica

CB Puerto del Carmen (32): Paula Medina, Carla Rodríguez (11), Dalia Pérez (1), Zaida Armas (2), Dana Calero, Ana Zaida Rodríguez (6), Sofía De León (2), Alejandra Caicedo (3), Miriam Quintana (1), Carolina Nordin (1), Yraya Fernández (4) y Aitana Brito (1). Entrenador: Miguel Ángel Rodríguez Santana. Oficial: Kenerma Rial.

Balonmano Romade (29): Débora Astigarraga (5), Silvia Mateo (1), Niurka Perera (3), Dunia Betancor (6), Claudia Hernández (1), Carla Santana, Andrea Medina (1), Cristina Del Carmen Sánchez, Amanda Santana, Lidia Berta Robaina (2), Melody Del Rocío González (5), Verónica Aparicio (5) y Yarisa González. Entrenador: Román Delgado.

Parciales cada 5 minutos: 4-2, 6-4, 8-7, 10-9, 13-11, 15-13 (descanso) 17-14, 20-17, 24-22, 26-23, 28-26, 32-29 (final)

Árbitros: Francisco Daniel Machín y Samuel Marrero. Excluían entre las locales a Miriam Quintana (2) y a Aitana Brito (DD). Por parte del Balonmano Romade a Silvia Mateo, Dunia Betancor, Claudia Hernández y Andrea Medina.

Incidencias: Pabellón Municipal de Tías. Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo B de la Liga Territorial Femenina.