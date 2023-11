El Festival de Danza en Lanzarote Traslación, promovido por El Jablero Cía de Danza, gestionART-e y Cabildo de Lanzarote, rinde hoy en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz homenaje póstumo al bailarín Fernando Rodríguez, «por su inigualable dedicación y pasión por la enseñanza de danza clásica en Lanzarote».

Con entrada libre hasta completar aforo e inicio a las 18 horas, el evento se incluye en el cartel de actividades de noviembre programado por el Ayuntamiento de Arrecife a través de la Concejalía de Cultura.

El homenaje contará con la actuación del coro de la Asociación de Salud Mental El Cribo, las alumnas de ballet del docente Reinier Alfonso, el bailarín Sergio Pérez acompañado al piano por su hermano Fernando Pérez -quienes interpretarán Tú baila, yo te cu-bro, una pieza de danza clásica creada para el evento- así como de las compañías Ayya, La Vendiera y Ogmia/Eduardo Vallejo.

Las exposiciones fotográficas y varios festivales seguirán este mes en la oferta de actividades

Incluirá además la proyección de un pequeño vídeo creado por Alejandro García y la entrega de una placa conmemorativa a la directiva del Centro de Formación Pancho Lasso, donde el homenajeado impartió docencia en sus últimos años.

Otros eventos

Las exposiciones fotográficas itinerantes The Boss is Here, de Rafael Arocha; The City Revealed, de Juan Méndez; Tatuajes, del Centro Penitenciario de Tahíche; Publicidad contra la violencia de género, de la Dirección Insular de la Administración General del Estado, y el VIII Encuentro de Fotografía y Artes Visuales Veintinueve Trece’ son otros eventos culturales programados para noviembre de los que el Ayuntamiento irá informando puntualmente.

También tendrán continuidad a lo largo del presente mes el Festival Noon de música clásica y modern classical music con las actuaciones de Vientar Trío, Entrecañas, Drei Equali y Koncon Dúo; y el II Festival Tiempos Modernos con la proyección de El Chico, de Charles Chaplin con piano en directo de Esther Ropón, precedida por la emisión del documental introductorio de la Filmoteca Canaria A pesar de todo (1926).

En el capítulo musical están programados los conciertos Classical Laguna Experience 23, de Aguere Ensemble, Concierto de Santa Cecilia, a cargo del alumnado del Centro Insular de Enseñanzas Musicales (CIEM), De la Raíz a la Tierra, con José Vicente Pérez, Adrián Niz, Manuel Estupiñán y Ciro Corujo, así como el de la celebración del 50 aniversario de la Coral Polifónica San Ginés.

Por último, la programación cultural de noviembre del Ayuntamiento de Arrecife incluye la presentación de los libros Puto Optimista, del fotógrafo y maestro de fotografía lanzaroteño Pepe Vera, así como del titulado Mercedes y Confirmaciones Señoriales de Términos y Tierras en Lanzarote en la Edad Moderna (1404-1800), de Enrique Pérez Herrero y Pedro Quintana Andrés a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Conciertos de música clásica, cine y el 50 aniversario de la Coral Polifónica completan el plan

Por otra parte, el pianista tinerfeño Polo Ortí, intérprete y creador consagrado en el panorama musical del jazz internacional, se suma al combo palmero Troveros de Asieta, para ofrecer hoy, a las 20.00 horas, un extraordinario concierto en el teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero, organizado por el Cabildo.

El consejero de Cultura destaca la relevancia de este evento al afirmar que «esta fusión musical representa una culminación única de estilos en un espectáculo que celebra la diversidad y la maestría artística». «Es una oportunidad excepcional para apreciar la magia musical encima del escenario».