La primera edición del Festival Canari ha cerrado sus puertas dejando una huella especial en el panorama cultural de Lanzarote y La Graciosa. Con abonos agotados, la cita, que tuvo lugar del 17 al 19 de noviembre, recibió a un público provenientes de diferentes lugares del mapa, convirtiéndose en un punto de referencia para el turismo cultural y el entretenimiento de calidad en las Islas Canarias.

Canari, que forma parte de la marca Festivales Para un Territorio, ha traído a Lanzarote una oferta de programación alternativa para el público canario, combinando conciertos íntimos con artistas de renombre y experiencias premium para dar a conocer el territorio.

Arenao Producciones e I-radia Crea, promotores de Festivales Para un Territorio, se han unido para dar vida a esta primera edición de Canari, un festival singular que ha entrelazado la música en vivo con el encantador mosaico que compone la cultura de las islas. Desde los conciertos exclusivos en La Recova hasta las impresionantes actuaciones en el Castillo de San José, cada nota musical ha resonado con la esencia de Lanzarote.

Elenco de artistas

El evento arrancó con el indie energético de Melenas y The Parrots, seguido por un sábado repleto de talento local e internacional con Ya No Te Quiero, Maika Makovski y la aclamada banda The Divine Comedy. La música bailable de Adora fue la culminación perfecta para una noche estelar.

"La acogida de Canari ha sido bastante buena. El festival ha sido una gran oportunidad para disfrutar de la rica diversidad y vitalidad de nuestro territorio, fusionado con grandes artistas que han sabido hacer disfrutar a un público exigente", expresó Neftalí Acosta, director de Arenao Producciones.

“Canari ha cumplido todas las expectativas. Estábamos seguros de que este territorio reunía todas las cualidades y características para formar parte de la marca `Festivales para un territorio’ y así ha sido”, señaló Carlos Montilla, directo de la promotora gallega I-radia Crea. “El público ha disfrutado con los encuentros exclusivos con los artistas ubicados en unos parajes incomparables como los que nos regala Lanzarote”, subrayó.