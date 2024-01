El Partido Popular de Yaiza ha registrado este miércoles un escrito pidiendo que se respeten los derechos que la ley confiere a los grupos de la oposición y se posponga el pleno de presupuestos que el alcalde Óscar Noda ha convocado para mañana a las 9.00 horas. Una convocatoria que, como tal y como relatan los populares en su solicitud, contiene varios y graves defectos de forma que atentan claramente contra el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y los preceptos que garantizan la participación de la oposición en los asuntos públicos.

Y es que el Alcalde ha decidido saltarse a la torera la normativa convocando un pleno extraordinario a menos de las 48 horas que establece ley y hacerlo, además, sin que previamente se haya celebrado la correspondiente comisión plenaria previa. “Esto nos deja sin tiempo y sin opción de analizar como se debe los presupuestos que nos plantean para próximo año y, obviamente, sin capacidad para presentar enmiendas de mejora a las cuentas que nos presentan”, denuncia el portavoz municipal del PP, Juan Monzón.

“Están en su derecho de hacerlo por la vía extraordinaria o por la extraordinaria y urgente, pero en este caso no se cumple formalmente. con ninguna de las dos, y esto es lo que no puede ser porque el Ayuntamiento no es el cortijo de UPY donde Oscar Noda pueda hacer y deshacer a su antojo”, critica Monzón.

Desde el PP de Yaiza denuncian el “cinismo” del alcalde “que se presenta como una persona de diálogo y consenso, pero que en la práctica no deja de pisotear derechos y menospreciar a la oposición con acciones como esta”.

En el escrito registrado esta mañana el PP solicita que se “aplace la celebración de la convocatoria del Pleno hasta que se cumplan los requisitos legales necesarios para adoptar acuerdo y se realicen los trámites para la correcta aprobación del presupuesto municipal con la participación en la correspondiente comisión informativa”.

En el pleno de este jueves (9.00 horas) se debatirá y someterá a votación el Presupuesto 2024 y la aprobación definitiva del expediente de creación de 10 nuevas licencias de taxis y las bases para su concesión.