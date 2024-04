Ángel Guerra y El Almacén llenan abril

El Cabildo de Lanzarote presenta una completa agenda cultural para este abril, lleno de eventos que harán disfrutar a los amantes del arte, la música, el teatro y la literatura. Este mes Cultura Lanzarote vuelve a ofrecer la oportunidad de sumergirse en la riqueza creativa y expresiva de la Isla.

«Estamos orgullosos de presentar una agenda cultural vibrante, que prosigue con nuestro objetivo de expandir el acceso a la cultura y el arte, proporcionando experiencias enriquecedoras para todos los públicos», expresó Jesús Machín Tavío, consejero de Cultura.

Desde obras de teatro de diversos géneros hasta encuentros literarios y charlas enriquecedoras, la agenda cultural de marzo ofrece algo para cada preferencia. Para obtener más información sobre cada una de las actividades, fechas concretas y adquirir entradas, se puede visitar la página web del área de Cultura (www.culturalanzarote.com).

‘Miss Beige’, el 19 de abril en El Almacén. | | PRENSA CABILDO / LA PROVINCIA / DLP

Teatro

Secretos de alcoba invita a los espectadores a un juego de tensión y libertad en un espacio íntimo como una cama, desafiando las normas y ofreciendo una experiencia teatral única con Miss Beige. La obra, que desvincula la imagen de la mujer como objeto sexual, se presenta el 19 de abril a las 19.00 en El Almacén.

Mongolia, el Show, protagonizado por Darío Adanti y Pere Rusiñol, llega a Lanzarote con un enfoque irreverente y satírico sobre la actualidad. La interpretación salvaje de temas relevantes se llevará a cabo el sábado 20 de abril a las 20.00 en el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero.

Danza

La Muestra de danza contemporánea Suelo y Aire ofrecerá espectáculos como Seguimos enteras o Miedo come todo... sueños al vuelo, que podrán disfrutarse a finales de este mes.

Música

The Belingueo presenta el trío suizo The Next Movement en un formato musical fresco y bailable con influencias de groove, neo-soul y neo-funk. La experiencia, que combina música, vino, gastronomía y buen ambiente, se llevará a cabo el domingo 21 de abril a las 13.00 en Casa Ajei, San Bartolomé.

Charlas y conferencias

Arminda Arteta presentará La imagen de la mujer en el archivo de Memoria de Lanzarote, una conferencia que busca visibilizar el papel de la mujer en la sociedad lanzaroteña. Se llevará a cabo el jueves 18 de abril a las 19.00.

David Machado ofrecerá una conferencia sobre El Almacén y el arte contemporáneo de Lanzarote, explorando la evolución del arte en la isla en los últimos cincuenta años. Será el jueves 25 de abril a las 18.00 en El Almacén.

Adonay Bermúdez propone un encuentro con el artista visual Antonio Guerra y el fotógrafo Daniel Fleitas para dialogar sobre sus trabajos fotográficos. Esta conversación tendrá lugar el viernes 26 de abril a las 19.30 en El Almacén.

Exposiciones

El 2024 marca el quincuagésimo aniversario de la inauguración de El Almacén, un espacio cultural creado por el artista César Manrique en colaboración con Pepe Dámaso, Luis Ibáñez y Yayo Fontes. Para conmemorar este hito, se presenta la exposición Almacén 1974-2024, acompañada de una serie de actividades que incluyen charlas, mesas redondas y visitas guiadas.

Además, este mes se inauguran dos nuevas exposiciones en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz. La primera, titulada A vuelta con la tierra de José. L. Luzardo, presenta pinturas y objetos escultóricos que reflejan el compromiso social del artista grancanario a lo largo de su carrera, abordando preocupaciones sobre la salud del planeta y otros temas relevantes.

La exposición podrá visitarse hasta el 31 de agosto de 2024. El horario de visita de la misma será de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, así como los sábados de 10 a 14 horas, a excepción de los domingos y días festivos. La entrada es libre y gratuita. Habrá visitas dialogadas el 27 de abril, a las 12 horas; el 18 de mayo, a las 12 horas; 18 de junio, a las 18 horas; 20 de julio, a las 12 horas y 3 de agosto, a las 12 horas. No es necesario cita previa.

La segunda exposición conmemora el 150 aniversario del escritor, periodista y político lanzaroteño Ángel Guerra, pseudónimo literario de José Betancort Cabrera. La exposición retrospectiva busca dar a conocer y valorar la trayectoria significativa y comprometida de este importante escritor lanzaroteño.

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha lanzado recientemente su nueva plataforma web de reserva y adquisición de entradas (culturalanzarote.sacatuentrada.es). Esta innovadora herramienta ofrece a los visitantes una experiencia más fluida y conveniente al planificar sus actividades culturales.

Con esta nueva plataforma, los usuarios podrán acceder de manera rápida y sencilla a una amplia gama de eventos, exposiciones y actividades disponibles en la isla. Además, la web proporciona información detallada sobre cada evento, incluyendo horarios, ubicaciones y precios, lo que facilita la toma de decisiones y garantiza una experiencia satisfactoria para todos nuestros visitantes.