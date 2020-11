El portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, junto con el concejal David Suárez, tras reunirse con miembros del comité de empresa del Servicio Municipal de Recogida de Basuras, denunció que el Ayuntamiento de Augusto Hidalgo ha llevado a cabo una política de personal "errática y sin planificación" asumiendo sentencias de Limpieza Viaria, manteniendo con ello vacantes necesarias plazas en Recogida de Residuos.

Francis Candil, tras escuchar a los miembros del comité de empresa, coincidió al afirmar que es inadmisible que un servicio tan importante como es este, carezca de un gerente como responsable del mismo, que lleve a cabo una planificación adecuada, además de un jefe de recursos humanos que resuelva todas las incidencias que debe tramitar el servicio. Al mismo tiempo, destacó que existe una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de todo el servicio que no se ha podido poner en marcha porque la limitada planificación que existe responde a sentencias judiciales emitidas por los errores cometidos por el Ayuntamiento en materia de personal.

En esta línea, el edil de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, señaló que en plantilla hay 623 trabajadores, de los cuales sólo 599 están en activo, trabajadores que en muchos de los casos hacen horas de más, a los cuales no se les respeta las horas de descanso por no haber una planificación adecuada, de hecho solo hay diez inspectores en plantilla, a repartir entre todos los turnos, algo claramente insuficiente. Además, "hay muchos puestos técnicos que hay que cubrir, algo que no se ha hecho por la incompetencia del Ayuntamiento de Augusto Hidalgo", aseguró.

Asimismo, entre las denuncias que el comité de empresa expresó, Candil destacó que existen ayudas sociales sin cobrar desde 2013 y que a fecha de hoy tampoco han cobrado la gratificación de Navidad. En este sentido, afirmó: "Hay que actuar de manera inmediata".