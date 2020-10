Empresarios de León y Castillo se unen para revitalizar los comercios de la zona

El confinamiento por el Coronavirus les ha descargado un nuevo mazazo que algunos negocios han aprovechado para reformar la tienda e intentar remontar, aunque otros no lo han podido superar y han terminado echando la persiana de manera definitiva. Muchos han vuelto a abrir, pero otros están agotando los ERTE hasta que sea posible para ver si de alguna manera puedan escapar. Este nuevo golpe ha aumentado aún más la determinación de este grupo de empresarios para seguir adelante con la asociación que crearon el pasado 22 de febrero, sólo unas semanas antes del desastre.

Héctor Calderín, presidente de Aeleyca, considera que los motivos para unirse son muchos en una zona como León y Castillo y calles aledañas en las que es "muy triste que sigan desapareciendo muchos comercios. Un 30% o un 40% de los locales están vacíos y hay mucha rotación en los negocios. Aquí mismo hay un local que lleva un año cerrado y hay otro al lado, por ejemplo, que cambia el negocio cada seis u ocho meses. Abren y cierran. No sobreviven".

"Justo cuando constituimos la junta directiva, pasó lo que pasó y en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos que estar más unidos que nunca y empezamos a utilizar las diferentes herramientas digitales para ponernos en contacto porque muchos empresarios estaban rozando la depresión por el cierre y la incertidumbre", recuerda. La zona comercial va desde Bravo Murillo hasta el límite con Alcaravaneras y desde Alcalde Ramírez Bethencourt a Tomás Morales. La vicepresidenta Yuli Rodríguez explica que la decadencia de León y Castillo "tiene que ver con la apertura de los centros comerciales y el desarrollo de la periferia, cuyos vecinos ya no bajan a la capital a comprar como hacían hace muchos años". La falta de aparcamiento, añade, es otro factor y también el florecimiento comercial de Luis Doreste Silva, que está atrayendo más tránsito a esa zona.

La postura de los empresarios no es unánime a la hora de abordar el carril bici creado en León y Castillo. Unos lo odian porque creen que reduce aún más los pocos aparcamientos que hay y otros lo ven bien. Pero, advierte Calderín, "no queda otra que adaptarse. Lo que criticamos fue la imposición a vecinos y comerciantes. Lo que molestó a muchos es que no se hablara antes con los comerciantes y no se buscaran alternativas a los aparcamientos perdidos, porque yo, por ejemplo, soy usuario del carril bici". La asociación está negociando en estos momentos con aparcamientos privados de la zona para conseguir descuentos a los clientes de las tiendas y también quieren atraer eventos. En opinión de Yuli Rodríguez, sería bueno favorecer el paseo tranquilo de la gente por la calle, porque eso favorecería más clientes potenciales que podrían entrar a comprar. En cuanto a la peatonalización que se está haciendo los domingos, la acogida en el seno de los empresarios es también dispar, señala Calderín. "El primer domingo hubo ambiente y abrieron un par de restaurantes, pero han pasado tres o cuatro domingos y algunos empresarios se quejan de que no les viene clientes porque no hay donde aparcar. En cambio, el dueño de otro restaurante estaba contento porque sacó la terraza y le vino gente. Yo creo que además de peatonalizar, hay que dinamizar la zona y traer actuaciones para que la gente venga. Si nos cierra la calle, que nos de alternativas", considera el empresario, que recalca que el objetivo es "ir de la mano con las instituciones, da igual el color político. No nos queda otra que ir de la mano para superar la crisis en la que estamos y afrontar lo que viene dentro de unos meses, que será peor".

María Torres, la coordinadora de la asociación encargada de la dinamización, se muestra convencida de que la recuperación es posible porque "es una zona buenísima. Tiene de todo. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas que quieran salir adelante. La calle tiene de todo, instituciones, espacios deportivos, comercios, restaurantes, hostelería, servicios, etc. Tiene un montón de posibilidades. Sólo necesita un poco de cariño".