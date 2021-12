Las compras navideñas se apoderan del puente

Las compras para hacerse con los regalos para estas fiestas se apoderaron del puente. Y es que decenas de personas han preferido aprovechar estos días libres para adquirir todos los artículos que van a utilizar y regalar en estas Navidades e incluso echarle un cable a los Reyes Magos con los juguetes para los más pequeños.

La zona comercial de Triana, como de costumbre, recibió a capitalinos y turistas que desde el sábado están en la búsqueda de los obsequios y de la ropa con la que van a deslumbrar para las cenas tanto navideñas como de empresas. Es el caso de Orlando López Lozano quien indicó que se decantó por salir ayer para hacer las compras que tenía estipuladas. «Siempre hay que escaparse un poquito porque uno trabaja entre semana y cuando llega el fin de semana o un día de fiesta hay que aprovechar para salir a comprar», matizó, al tiempo que expresó que para él es normal hacerlo en estas fechas e incluso los domingos porque no tiene tiempo para acudir a comercios el resto de la semana.

Varias tiendas han optado por adelantar las rebajas y ofrecen descuentos de hasta un cincuenta por ciento

Asimismo, manifestó que sentía «mucho» por aquellos a los que les ha tocado trabajar en días festivos, pero al mismo tiempo se sintió agradecido con los trabajadores porque en su caso el horario laboral no le da tregua para acudir otro día. «Yo me levanto desde las cinco y media de la mañana y salgo a las siete de la tarde y no me da tiempo de comprar porque estoy cansado. Es de agradecer, pese a que es un sufrimiento para ellos, que abran los domingos y los días festivos», apostilló.

Una opinión con la que están de acuerdo las amigas Miriam Cortez e Ingrid Artiles quienes salieron juntas durante este puente para hacerse con las prendas que se van a poner en Reyes. «El 24 utilizaré un pijama», dijo Artiles entre risas. «Hemos visto bastante gente, pero nos parece más suave que el año pasado», agregó Cortez. Su amiga Ingrid comentó, además, que todavía necesitará de más días para poder comprar todo lo que requiere ya que tiene tres hijos.

Nara Pereira también optó por exprimir estos días libres para poder hacer las compras que necesitaba. «Aproveché que no trabajaba para comprar porque entre semana es imposible, no puedo, y después los fines de semana también los tengo ocupados», relató, al tiempo que indicó que «como no trabajaba me vine a comprar. Empecé desde el sábado en la tarde y continuaré hoy y mañana (ayer y hoy para el lector)», concluyó entre risas.

Las ofertas también se están apropiando de la campaña navideña, al punto de que varias tiendas se prepararon desde ya para adelantar las rebajas de enero y ofrecer diversos descuentos que alcanzan hasta un cincuenta por ciento.

Los comerciantes esperan a que hoy y mañana sean los días «más fuertes» del puente de diciembre

Los empresarios, por su parte, han relatado que han visto a la gente «con ganas». Por lo menos, así lo ve Beatriz Gueto quien nunca abre durante los festivos de diciembre pero decidió hacerlo ayer y anteayer para hacer arreglos en sus escaparates. «Abrí un rato el domingo y se vendió, no estuve tampoco toda la jornada. He visto a muchos extranjeros, personas de otras islas que vinieron de puente y salieron de compras. Se ve que hay turismo, mientras que los de aquí se nota que aprovecharon para irse a otros lados como el Sur», expresó la dueña de la tienda La Guinda.

Oliver Sánchez de Exotic, apuntó, por su parte, que ha notado un ligero cambio en las ventas con respecto al año pasado. «El 2020 no fue malo para haber venido de la pandemia, pero este ha sido mucho mejor porque han vuelto otra vez las bodas, bautizos, comuniones y orlas de graduación. Ahora, a pesar de que no hay esas grandes fiestas navideñas, sí que la gente se arregla y compra prendas de fiesta para las cenas de empresas (que hay muchísimas)», detalló. Asimismo, explicó que la ropa que más se llevan es la de la tarde noche y no como antaño que se decantaban por atuendos más nocturnos.

Mientras que Sonia Cabrera, responsable de la perfumería Sabina, explicó que la mañana de ayer empezó con algo de fuerza. «El domingo no abrimos, pero mañana (hoy para el lector) será el día más fuerte porque la gente suele utilizarlo por ser el intermedio, por lo que me imaginó que acudirán más personas», añadió. También reseñó que se ve más afluencia de personas desde comienzos de mes en la zona comercial de Triana. «Hay mucha gente todavía preguntando, pero sí que se nota que se han adelantado un poco las compras. Todavía queda la parte importante, que es lo que falta por venir, no se puede cantar victoria porque aquí influye mucho si llueve o no. Ya nos cayó agua en el Black Friday y nos lo fastidió porque la gente, como es normal, se fue a centros comerciales. De igual forma, reveló que desde ayer comenzaron a abrir todos los días hasta enero como es de costumbre en esta época navideña.

Alfredo Quintana, que regenta un puesto de castañas en la zona, desgranó que el mes de noviembre fue «flojo, por no decir malo», pero en lo que va de diciembre, a su juicio, «hay más movimiento» en Triana. A su vez, recuerda que «esto es porque estamos a principio de mes. Pero seguro entre el 10 y 15 comienza a aflojar la cosa, esperemos que no», recalcó, al tiempo que manifestó que la calle Mayor está llena porque «hay turistas que siempre llegan durante la campaña de Navidad a través de los muchos cruceros que arriban a la capital y a eso se suma a la gente de aquí». Mientras que, la evolución de sus ventas entre 2019 y 2021 ha tenido una gráfica descendente a consecuencia de la crisis sanitaria y con un ligero ascenso que está percibiendo ahora. Y es que venía de un año de prepandemia bien y al llegar el 2020 las ventas bajaron, este año están remontando pero no dejan de ser inferiores a las que tuvo hace tres años.

La mayoría del pequeño comercio prefirió no abrir sus puertas ni el domingo, ni ayer, aunque el dueño de Exotic destacó que hoy y mañana tendrán sus puertas abiertas al público porque esperan recibir más clientes. Quienes abrieron ayer de este sector, lo hicieron para decorar sus tiendas y escaparates para arrancar con «fuerza» la campaña navideña.