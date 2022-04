Los comerciantes del Rastro advierten que no se mudarán al Guiniguada

Los puesteros del mercadillo municipal han reafirmado su rechazo a la nueva ubicación del Rastro en el tramo de la carretera del centro, entre el monumento a Galdós y Obispo Codina, y han advertido que no se mudarán a la zona del Guiniguada porque allí no tienen las posibilidades de negocio que tienen en el Puerto.

Por distintos motivos, vecinos de Vegueta han solicitado al Ayuntamiento que no traslade los puestos a la GC-110, por el trasiego de gente que llevará al lugar.

José Gómez, presidente de la asociación Rastro-Parque Blanco, aseguró que la posición de los comerciantes en torno a la nueva ubicación no ha cambiado. «Sigue siendo la misma. No queremos irnos de la zona Puerto. Al Guiniguada nos negamos a ir. Vamos a seguir yendo al parque Blanco y si no quieren escucharnos, ya tomaremos las medidas oportunas», avisó Gómez, que no quiso desvelar las actuaciones que llevarán a cabo y se limitó a decir que serán «contundentes».

El comerciante indicó que el colectivo no se niega a abandonar el Parque Blanco. «Lo que no queremos es irnos de la zona del Puerto, porque la mayoría de nuestros clientes son de La Isleta y porque también vivimos de los cruceristas», subrayó.

«Lo único que queremos transmitirle al concejal», dijo, «es que se reúna con nosotros y nos escuche simplemente, como personas que somos. No creo que seamos terroristas. Somos padres de familia y lo único que queremos es sentarnos y que nos escuche».

Aseguró que la directiva del Rastro lleva dos años intentando hablar con el concejal de Desarrollo Sostenible y Turismo Pedro Quevedo, pero sin éxito. «Aunque él asegura que no los ha recibido, hemos mandado dos escritos uno a Quevedo y otro al alcalde» Augusto Hidalgo, «a los que adjuntamos 300 firmas en contra del traslado y lugares alternativos a los que nos gustaría ir. No hemos tenido ninguna respuesta, ni de uno ni de otro. Ytengo los números de registro que acreditan que ambos recibieron los escritos», lamentó Gómez.

Pedo Quevedo, por su parte, justifica la elección de la carretera del centro al considerar que es el único lugar de la ciudad que reúne condiciones para instalar el Rastro. El traslado está sólo pendiente, tras recibir el visto bueno del Cabildo, de que el Ayuntamiento haga un estudio de tráfico para sobre como afecta el corte durante el domingo por la mañana de la GC-110, aunque no hay fecha para la mudanza.

Zona del Acuario

Los puesteros siguen reclamando, entre las cuatro alternativas que plantean, la parte alta del intercambiador de Santa Catalina, ubicación que ha sido rechazada por Quevedo porque la plaza de Canarias está ocupada por diferentes eventos más de tres meses al año.

En palabras de Gómez, el lugar que prefieren los puesteros en la zona de Sanapú, junto al Acuario y las naves humanitarias. «En esta zona», indicó, «no habría ningún problema. El único que hay es que ellos no quieren. Ysi no quieren ese, al lado de Elder, hay una explanada que mide un poco más de los casi 4.000 metros que ocupan los 300 puestos en el Parque Blanco. Le mandamos la propuesta con todos los datos y todo detallado, pero ni siquiera nos respondieron». Gómez expresó, por otro lado, sus dudas de que el estudio de tráfico que hace el Ayuntamiento se termine en sólo unas semanas.

Los comerciantes rechazan el Guiniguada porque están convencidos de que a ese tramo «no va a ir nadie. Nuestros clientes son de La Isleta y llevan cuarenta años asistiendo a nuestro mercadillo. Yluego están los cruceristas, que hasta el Guiniguada no van a llegar. Cómo nos van a poner en un barranco donde no va a ir nadie. El Rastro siempre ha estado en la zona Puerto. Lo más lejos que hemos estado es San Telmo».

Vecinos de Vegueta rechazan la ubicación de los puestos en la carretera del centro

Por su parte, desde la gestora de la Unión Vecinal y Empresarial de Vegueta expresaron su rechazo a la instalación del Rastro en la carretera del centro, al considerar que el lugar «no reúne las mínimas condiciones» para acoger un mercado con tantos puestos y tanta afluencia de gente.

«El mercadillo va a traer consigo un trajín de coches y de gente y además desde primeras horas de la mañana, porque los tinglados comienzan a montarlos desde las cinco de la mañana».

El Rastro va a generar, añadieron, «una clientela adicional en los barres y terrazas y ya sabemos el escaso control que hay con las terrazas, que si quieren poner cien sillas, pues las ponen porque no pasa nada. Nadie del Ayuntamiento les va a llamar la atención ni a pedirles la licencia»,

Los vecinos y vecinas han presentado escritos al Ayuntamiento y se han reunido con el concejal del distrito, Prisco Navarro, para mostrarles su desacuerdo con el traslado. «Pero no ha servido absolutamente de nada», se quejaron. Añadieron que tienen previsto enviar un escrito al Cabildo para protestar por «la servidumbre que genera al bario montar esos 300 puestos en la zona».