El Metropole propone derramas y eliminar privilegios de los socios para salvar el club

La junta directiva del Club Natación Metropole enviará un nuevo plan de acción económica a la masa social para su aprobación en una nueva asamblea general extraordinaria que se celebrará el próximo viernes, 15 de julio. Entre las medidas que se plantean repiten la derrama al conjunto de socios y socias y suprimir ciertos privilegios que tienen, como la exención de las cuotas entre las personas de más de 65 años o que lleven muchos años en la entidad. El objetivo está claro: salvar el club y conseguir que llegue a su centenario con las cuentas lo más saneadas posible.

En esta ocasión, el plan de acción viene acompañado de un informe económico actuarial que pone negro sobre blanco que existen una serie de exenciones que no pueden continuar vigentes en este momento debido a la situación deficitaria por la que atraviesa desde hace una década la entidad sociodeportiva. El presidente del club, Alberto Santana, explicó a este periódico que las concesiones a los más veteranos eran factibles en 1998, cuando se crearon, porque en esa época había una masa social de 7.000 personas, pero en la actualidad la cifra se ha reducido a 3.000, más del 50%. "Ese déficit estructural que se ha ido generando poco a poco, a raíz de la pandemia ha saltado por los aires", apuntó.

"Detrás de este trasfondo, se tiene la intención de salir adelante", según Alberto Santana

Además, también van a "racionalizar" las cuotas, en esta ocasión de manera más lineal que en la anterior propuesta que se sometió a votación y quedó rechazada. En la actualidad, existe en el Metropole una cuota única familiar "que ha generado diferencias", según su presidente, por lo que se plantea un sistema que se acerque más a lo que exige el mercado y que la revisión se haga en función de los miembros de cada unidad familiar, a razón de cinco euros al mes extra por cada hijo que se sume al club, estando ya alguno de sus progenitores -o ambos- como socios.

Con estas medidas de carácter urgente, más la derrama para acometer los gastos inminentes, la junta directiva espera encauzar la situación de la entidad en los próximos meses para trabajar un plan más profundo de cara al futuro en el que se producirá un cambio en el modelo de gestión, ya que la situación actual así lo exige. "Hace 25 años, casi todo el mundo aprendía a nadar en el Metropole, pero ahora ya tenemos muchas más piscinas municipales o franquicias de gimnasios, y eso se nota", comentó Santana.

En el plan de acción económica que se va a votar la próxima semana, a diferencia de en el anterior, no se habla de reducir costes de personal, aunque es un escenario que no se descarta para más adelante, en función de si se aprueban o no las medidas. Santana indicó que no solo va a necesitarse un esfuerzo de la masa social, sino que también se pedirá por parte del personal. Tampoco se propone contraer otro crédito, "porque ya tenemos uno y realmente comprometería el patrimonio del club".

"La idea en esta ocasión es que el socio vea que detrás de este trasfondo de medidas se encuentra la intención de salir adelante, de darle viabilidad al club y que tenemos que tirar del socio, por supuesto, para ello", afirmó el presidente, que fue elegido en octubre.

En la asamblea general de abril, la masa social echó abajo la mayoría de puntos del proyecto

Santana también admitió que este tipo de decisiones económicas "siempre duelen", pero que son necesarias. A su vez, también se han propuesto otras medidas encaminadas a captar más socios para el Metropole para contribuir a mejorar la cuenta de ingresos, eliminando las cuotas de renganche por poner un ejemplo, pero el déficit estructural en el que se ha inmerso la entidad en los últimos 10 años no ha permitido combatirse. De hecho, desde la asamblea de abril ya han atraído nuevos inscritos y, aunque todavía no son suficientes, sí que se ve una tendencia alcista a diario que se analizará a final de año, cuando finalice el plazo que se dio a esta campaña.