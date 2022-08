Tamaraceite gana cuatro bolsas de aparcamientos con el nuevo plan

El plan especial tiene como objetivo dar respuesta a una serie de problemáticas que padece el núcleo original de Tamaraceite tras haber realizado un diagnóstico. La idea será renovar la zona con la dotación de nuevos aparcamientos, la creación de cuatro nuevos espacios libres que puedan ser utilizados para el ocio de los residentes en la zona, además de una reordenación del sistema viario del barrio con la culminación de los anillos interiores. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, expuso el documento ante los vecinos la semana pasada; estos por el momento se muestran escépticos, sobre todo porque para ejecutarlo será necesario que el Consistorio adquiera suelo privado.

Tres de las cuatro bolsas de aparcamientos darán uso a solares que actualmente están sumamente degradados. Una de las más amplias estará en la plaza de la Cruz, en la cima de la zona conocida como La Montañeta. Se trata de una gran explanada de suelo irregular, que está sin urbanizar y donde existe una cruz. Además de estacionamientos, habrá un uso mixto de la parcela, por lo que incluirá zonas ajardinadas.

La idea será, además, que la bolsa con plazas de aparcamientos vaya acompañada de un gran espacio libre que funcione a modo de «foco de centralidad», al igual que la plaza de la iglesia -situada en la Carretera General-. El plan también contempla la inclusión de viviendas de reposición, lo que mejoraría el aspecto de rincón degradado que presentan muchas de las edificaciones precarias de autoconstrucción de las inmediaciones. La construcción de un plaza con zona de estacionamiento ya está vigente en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012.

Los técnicos han ideado otras dos bolsas de aparcamientos en solares sin uso, algunos de ellos están en venta. En este caso, el PGO vigente sí que no las contempla. Una de ellas estaría junto al paseo de los Mártires a la altura del cruce con Pedro Hernández Benítez. La otra bolsa estará colindante a un vial de nueva creación que irá desde la Carretera General -a la altura del número 118- hasta el paseo de los Mártires -51-.

Por último, habrá una cuarta bolsa de aparcamientos en el solar anexo a la iglesia de San Antonio Abad, en la Carretera General. Este solar actualmente es utilizado por la parroquia y está urbanizado a modo de garaje al aire libre. Según el PGO vigente, esta parcela está clasificada como de uso sociosanitario, por lo que será necesario cambiar esta funcionalidad con el nuevo plan especial.

Las nuevas zonas de aparcamientos tendrán un uso mixto, compartido con espacios libres aprovechando los desniveles de la ladera. Además de estos rincones, la idea será crear pequeñas plazoletas y zonas verdes repartidas por el barrio. El objetivo será aligerar la trama urbana mediante la reutilización, mayormente, de solares que actualmente se encuentran en áreas degradadas, sin uso o en ruinas. Algo similar a lo que el Consistorio ha ideado en los planes especiales de los Riscos.

Según el documento, estarán situados en contacto con las principales vías de comunicación del barrio de una manera repartida y a diferentes cotas. Y es que, este resalta que se ha priorizado la introducción de espacios libres frente a la inclusión de nuevas dotaciones. Así, en el casco antiguo de Tamaraceite habrá cinco espacios de este tipo, de los cuales tan solo uno existe en la actualidad, la plaza Ceferino Hernández, adjunta a la iglesia y junto a la Carretera General. A estos habría que añadir los que estarán asociados a las zonas de aparcamientos.

Estas plazoletas estarán distribuidas dos de ellas junto a la calle Jacob, uno de los anillos internos del casco antiguo. Uno de ellos estará en la esquina con la calle Amargura, este compartirá solar con un inmueble de uso dotacional que será de nueva creación. El plan deja la puerta abierta a ser utilizado para diferentes usos, en función de las necesidades que haya en el futuro. La otra plazoleta estará junto a las escaleras que bajan a la calle Nazaret. El PGO vigente ya contempla transformar este último solar en un jardín aprovechando la ladera.

Habrá un tercer espacio libre en la calle Jacob . Este estará en la parte trasera de la Montañeta, junto a un vial que será de nueva creación y que conectará con paseo de los Mártires. Para ambas actuaciones se aprovecharán solares sin uso. La cuarta plazoleta que contempla el plan especial estará en la cota más bajada del barrio, lindando con la calle de acceso a la zona comercial de Tamaraceite Sur.

Dado que este último espacio estará en el límite de la zona que abarca el plan especial del casco antiguo, la idea será que empate con el corredor verde de Tamaraceite. Esta última infraestructura está ya fuera del ámbito de la nueva normativa; sirve para amorti guar el paso del casco antiguo a las nuevas urbanizaciones de Tamaraceite Sur aprovechando solares que estaban abandonados y degradados. Por el momento solo se ha ejecutado en una primera fase la plaza Luis García Correas y en una segunda una plazoleta escalonada de 5.000 metros cuadrados, inaugurada en 2020. La idea será continuar bordeando el barrio hasta llegar al futuro centro cultural que se está construyendo junto a la Cruz del Ovejero.

Y es que el plan hace hincapié en la transición entre el casco antiguo y Tamaraceite Sur. En este sentido, reserva suelo retranqueando parcelas que será incluido en el corredor verde y limita la altura máxima permitida en los edificios que dan a las nuevas urbanizaciones a tres plantas. La idea será revitalizar y potenciar la Carretera General mediante un área comercial definida, para dinamizar los negocios, fomentar el arraigo en el barrio y poner en valor los edificios históricos.

«Nos dejan de espaldas»

Los vecinos han tomado el plan especial con escepticismo y tienen varias incógnitas. Esteban Santana, portavoz de la plataforma vecinal creada en primavera, señala que «las actuaciones en la s zonas se han estado haciendo de tal manera que nos dejan de espaldas, sin contar con nosotros». En referencia a esto último, habla de la transición con Tamaraceite Sur, «el mismo nombre es excluyente». Además, cuestionó las actuaciones que puedan hacerse en la plaza de la Cruz, «esa zona son todo cuevas». «El plan quiere fomentar el arraigo en el barrio y ayudar a la zona comercial, pero no entendemos cómo, si para empezar no nos han dado una solución inmediata a la carretera que cortaron y que desde entonces no pasan las guaguas por la Carretera General», añade. Problema este último que llevan meses denuncian los vecinos. | A. V.