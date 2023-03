El Partido Popular y Coalición Canaria han criticado la incapacidad del gobierno tripartito para gestionar los mayores presupuestos que ha tenido la ciudad en toda su historia.

El portavoz adjunto del PP Ángel Sabroso lamentó el «enorme esfuerzo» realizado por los vecinos y las empresas de Las Palmas de Gran Canaria, que además «no está sirviendo» para recibir unos servicios públicos de calidad. Se refería Sabroso a que los presupuestos presentados por el alcalde Augusto Hidalgo el pasado martes, con «tres meses de retraso», incorporan 46 millones de euros extras de financiación derivados del incremento recaudatorio a causa de la inflación.

«Se está desangrando a los ciudadanos con impuestos directos y sobre todo indirectos, con una recaudación escandalosa de la administración pública, mientras la inflación sigue desbocada, y ahora vemos que ni siquiera son capaces de aprovechar ese sacrificio colectivo porque ni siquiera ejecutan el presupuesto», consideró Sabroso.

Denunció que el equipo de gobierno, formado por el PSOE, Podemos y Nueva Canarias, dejó el pasado año 245 millones de euros del presupuesto sin gastar, casi la mitad de todo lo que los ciudadanos aportaron.

«El PSOE es incapaz de usarlo en la ciudad para mejorar los servicios públicos, las inversiones o la calidad de vida en los barrios. Con un balance es más urgente que nunca un cambio de gobierno».

Por su parte, el portavoz de CC Francis Candil criticó que el presupuesto pone de manifiesto que el consistorio no tiene ningún problema de recursos.

«Si no responde a las demandas y necesidades de los vecinos», aseveró, «es porque este grupo de gobierno, con su alcalde Augusto Hidalgo a la cabeza, no sabe gestionar. Existe desorganización y caos interno, tienen problemas de gestión, no ponen en marcha ninguna obra más allá de la metroguagua».

Recordó que la ciudad «se ahoga en recursos económicos que no sabe gestionar, pese a que la ciudadanía lo pasa cada vez peor».