"La piratería en el golfo de Guinea se está trasladando del mar al continente"

El capitán de corbeta y comandante del Buque de Acción Marítima ‘Relámpago’, con base en Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Ligero Soria participó esta semana en las IX Jornadas Navales que organiza el Mando Naval de Canarias en colaboración con la Económica. En esta entrevista explica el papel que desempeñan los buques españoles en el golfo de Guinea, una de las zonas más calientes en cuanto a piratería marítima se refiere.

¿Por qué es tan importante para España la defensa del Golfo de Guinea?

Es una zona en la que discurren muchas líneas de tráfico marítimo, sobre todo de hidrocarburos en los que España tiene gran interés, y donde faenan muchos pesqueros de empresas españolas con intereses en el área. España está además interesada en proporcionar una seguridad marítima global.

¿En estos momentos es la zona marítima más preocupante más allá de lo que fue hace unos años el cuerno de África?

Es una zona de interés igual que hace unos años lo fue el cuerno de África y el golfo de Adén, que fue una zona caliente alrededor del 2009. En cuanto la operación Atalanta empezó a dar sus frutos esas actividades comenzaron a desplazarse hacía el golfo de Guinea como a otras zonas del mundo.

¿Se puede decir que es una de las áreas marítimas más conflictivas del mundo?

Por mi experiencia, y tras los esfuerzos que está haciendo allí la comunidad mundial y europea; y España en este caso participando en las Presencias Marítimas Coordinadas de la Unión Europea, se está conteniendo y reduciendo la situación. Los informes muestran que está habiendo una reducción de los incidentes desde el 2019. Sigue habiendo piratería pero se está reduciendo drásticamente sobre todo en la mar, aunque se está trasladando al continente.

¿Qué labores hacen exactamente los Buques de Acción Marítima en el golfo de Guinea?

El ‘Relámpago’ va a la zona a consecuencia de que desde el 2010 España está participando en el golfo de Guinea con diversas medidas. A día de hoy estamos integrados en una iniciativa que se llama Presencias Marítimas Coordinadas, auspiciada por la Unión Europea, con el fin de intentar apoyar, ayudar, desde el punto de vista bilateral, a los países ribereños en el incremento de sus capacidades para que puedan hacer frente por sus propios medios a estas situaciones que se dan, muchas veces, en sus aguas de jurisdicción y soberanía. También tenemos un papel de vigilancia y seguridad marítima propiamente dicha, de disuasión. Y, en tercer lugar, un barco no deja de ser una embajada flotante por lo que damos apoyo a las delegaciones diplomáticas españolas en el exterior. Esas son las labores que hemos estado haciendo en el último cuatrimestre del pasado año en el que estuvimos en el área.

Llevan más de una década realizando labores en el golfo de Guinea ¿ha cambiado mucho su tarea en este tiempo?

Sí, hemos ido incrementado nuestras funciones, y no sólo por decisión de España, sino porque la zona ha ido también evolucionando. En el 2013, por ejemplo, surge la iniciativa Arquitectura de Yaundé en la que los propios países ribereños han intentado organizarse para establecer acuerdos entre ellos respecto a intercambio de información, seguridad marítima, centros de control de operaciones marítimas, para controlar los incidentes que ocurren en sus aguas y ayudarse unos a otros. España inicialmente pasó de estar presente en la zona de operaciones sin intervención a tener acuerdos puntuales con algunos países y después ha ido incrementado sus actuaciones. De hecho, los barcos que tenían base aquí en Las Palmas de Gran Canarias, los Buques de Acción Marítima (BAM), cuando se desplegaron en la operación Atalanta regresaban por cabo de Hornos y por la zona del golfo de Guinea para tener una presencia naval mayor.

En las Presencias Marítimas Coordinadas en las que participan ¿quién tiene el mando?

No hay mando militar, ni ninguna organización establecida como tal que organice. Lo que hay son acuerdos. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos de cooperación militar con países ribereños para intercambiar información, realizar actividades de adiestramiento, pero otro país europeo puede hacer lo mismo con dicha nación u otro país. De lo que se trata es de suplementar pero no de repetir las actividades.

Respecto a la piratería ¿han cambiado mucho sus tácticas?

Como le decía, todos los indicativos nos dicen que está evolucionando. Más que robos, secuestros y piratería en buques en alta mar lo que se está produciendo son incidentes en instalaciones petrolíferas propiamente dichas y en tierra. El modus operandi de los grupos se está desplazando. De asaltar buques y secuestrarlos a hacer un asalto o robo puntual de combustible y de crudo en zonas como Nigeria, Camerún.

Si se siguen desplazando los grupos de piratas hacia el continente puede que ¿en poco tiempo no tengan nada que hacer?

No sé. El problema de la piratería en alta mar se está reduciendo drásticamente pero habrá que tomar medidas en tierra para mitigar esa situación.

¿Cuál es la solución para acabar con la piratería marítima?

Me encantaría darle una respuesta pero no sé la solución. Es un tema complicado, de lo que se trata precisamente es de darle un enfoque integral para que entre todos sumemos, los países ribereños, la Unión Europea y los diferentes actores implicados. Y sigamos con esta labor que se viene haciendo en los últimos años en todos los niveles para conseguir ese descenso que se está notando en los últimos años.

¿En algún momento los países africanos podrán defender sus aguas?

Ese es el objetivo final. Que los países ribereños tengan autonomía para que puedan hacer frente a la piratería y puedan realizar labores de vigilancia y de seguridad en sus aguas jurisdiccionales.

¿Qué países están mejor preparados para frenar la piratería, tanto por su capacidad militar como de organización?

Está relacionado con las principales potencias económicas que, como todos sabemos, son Nigeria y Angola. Son las principales potencias relacionadas con el petróleo y, obviamente, son los principales actores en la zona en cuanto a nivel de preparación de medios, recursos y capacidades.

¿Los problemas de gobernanza y corrupción que hay en los países africanos favorecen la piratería y que esta se sostenga en el tiempo?

No sé las relaciones que tienen los gobiernos con la piratería, pero entre los países ribereños, las medidas que se están tomando, las iniciativas de países concretos como Nigeria con su Deep Blue -asegurar las aguas nigerianas hasta el golfo de Guinea- y otras acciones en la mar están siendo efectivas y minimizando los actos. Desconozco, como le digo, las implicaciones políticas que pueda haber en los secuestro y la piratería.

¿Una alianza de los países del golfo rebajaría las acciones de la piratería?

La Arquitectura de Yaundé va en esa línea. Tener más fuerza entre todos los países ribereños para que, si ocurre una acción en un país, el resto pueda apoyarle.

¿Cuándo volverá a salir el BAM ‘Relámpago’ a la zona?

A mi me encantaría que fuera en corto espacio de tiempo pero no creo que se dé. Actualmente se encuentra en la zona el ‘Audaz’, que es un buque de la misma clase, pero desconozco cuando saldremos. Nosotros continuamos con nuestras labores habituales de adiestramiento y de vigilancia y seguridad marítima en las islas Canarias, en el Estrecho y en el mar Alborán.

¿Realizan algún tipo de acción frente a la inmigración irregular?

Avisamos si avistamos alguna embarcación y como cualquier otro barco intervenimos en caso de que haya una situación crítica.

¿Tuvieron algún tipo de incidente en los meses que estuvieron en el golfo de Guinea?

Nada. Los incidentes que hubo se dieron muy alejados de nuestra posición. No sé si coincidiría con ese efecto disuasorio que le he comentado pero no tuvimos que intervenir en ningún incidente de piratería, ni de inmigración, narcotráfico o actividad sospechosa o delictiva.

Hoy [por el miércoles] es el Día de la mujer Trabajadora, ¿Qué papel desempeñan las mujeres del ‘Relámpago’?

El mismo que cualquier otro miembro de la dotación. Son 9 de un total de 85 marinos. Tengo marineras que son estupendas operadores de radar, suboficiales que son estupendas supervisoras de cocina y tengo una maravillosa oficial que es fundamental en el puente por sus conocimientos tácticos. De hecho tuve una oficial, que ya desembarcó, que era la jefa de habilitación, encargada del aspecto económico del barco. La presencia de la mujer es muy importante.