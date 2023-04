Schamann Market baila al ritmo latino

El calor no era preocupación para los bailarines, que sin descanso se movían al ritmo de la bachata, salsa o merengue en la plaza de Don Benito. La tercera edición del Schamann Market en Las Palmas de Gran Canaria comenzaba a golpe de música latina y es que una de las novedades de este año es una apuesta más contundente por acercarse al público con conciertos y actividades. Completaban el evento los 45 stands de mercadillo y comida donde los empresarios exponen sus mejores productos, desde cosmética, ropa, juguetes hasta electrónica. La feria durará todo el fin de semana hasta el domingo desde las 10:00 hasta las 21:30 horas.

Fanny Beltrán no quería perderse la academia de baile latino que ofrecía el grupo Paso a Paso y fue desde Telde con sus hijas hasta el barrio de Ciudad Alta. Es la segunda vez que asiste al evento y asegura que incluso sin música no se lo hubiera perdido porque le encantan las ferias. "También fui hace poco a la del Km 0 en Telde y me gustó mucho, al final, las ferias también son una forma de recorrer la isla", comenta.

Susi Peña también fue expresamente por el concierto, pero el sol incesante le obligó a sentarse un rato a descansar en uno de los puestos de comida para reponer fuerzas tomando algo con los amigos. "De normal no vendría un sábado a Schamann, por lo que está bien para incentivar el comercio de la zona", resalta Peña que vive en la parte baja de la capital.

Los empresarios de los 45 puestos atendían a sus clientes que llegaban al goteo. Daniel Mejía acaba de lanzar su marca hace tan solo seis meses y ha decidido empezar a promocionarse a través de los mercadillos para testar si las ventas son buenas y su producto funciona. "Es una prueba porque si inviertes 10.000 euros y no sale bien, te quedas sin nada", advierte. El joven vende esencias y productos de aromaterapia como aceite de orégano o miel de abeja con el aceite esencial de romero y lavanda. "Espero conocer gente bonita que le pueda ayudar alguno de mis productos", reflexiona sobre sus expectativas de su primer Schamann Market.

Otros comerciantes son asiduos como Kevin Barrios con su puesto de productos palmeros. El evento del barrio fue la primera feria a la que asistió y ahora regresa con ilusión. El empresario de Lo Palmero es de profesión mecánico, pero decidió hace unos años comenzar un negocio con su padre para promocionar los tesoros culinarios de su tierra. Ellos, en realidad, son distribuidores, pero utilizan los mercados como una forma de darse a conocer entre la gente, para que cuando estén en un bar pidan la cerveza con etiqueta de la Isla Bonita.

"Hay cuatro tipos de plátano frito, que fueron creados por un colombiano que vive en La Palma y se empezó a hacer con la fruta que se iba a tirar", explica el joven. Algunos de sus productos son internacionales pero con producción en la isla, como es el caso de la cerveza belga, con receta del país del norte y preparada por manos isleñas. "El mojo está hecho por un señor, que cultiva todos los ingredientes en su finca y lo prepara con energía de sus placas solares", cuenta Barrios. Empezaron el proyecto porque sabían la necesidad de que los productos isleños se movieran alrededor del resto del Archipiélago para conseguir más beneficios y pensaron que había que "echarle una mano a la Isla". Sobre todo tras la erupción del volcán, que no solo afectó a hogares y familias sino también parte del sector comercial. "Ha bajado la producción y nosotros generamos una cadena", indica.

Moverse para triunfar

Desde el stand de Boutique Urban Sweet One, Loudovina Cortés dedicó el día a crear una clientela de cara al próximo periodo de comuniones, bautizos y graduaciones. Cortés comenzó con una tienda física, pero decidió abrir solo bajo previa demanda y dedicarse a la venta a través de mercadillos. "El autónomo ahora mismo tiene que moverse, sí o sí", destaca. Cortés escogió este tipo de venta para darse a conocer a todo tipo de públicos como extranjeros o vecinos de diferentes municipios. A pesar de las altas temperaturas, la empresaria considera que el ambiente estuvo muy concurrido y muchos clientes se acercaron a su puesto. "Yo creo que la gente sabe que esto solo dura dos días y aunque haga mucho calor priorizan venir y luego ir a la playa, hay tiempo para todo", afirma.

No opinaba igual Wendy Lantigua que considera que la edición pasada, celebrada en Navidad, asistió más gente porque "el clima era mejor". En su puesto vende todo tipo de cosas desde juguetes infantiles, mecheros, linternas o pulseras para todo tipo de necesidades. Sin embargo, los cables para el móvil y las cholas es lo que más se lleva la gente.

Claudio D’Agustino, por su parte, espera que la tarde sea más transitada con el fresco. Su marca, Our Style, está recién salida del horno, lleva tan solo un mes con su empresa de ropa. Su peculariedad es que las camisetas las diseña una Inteligencia Artificial (IA). Primero le pide a la IA lo que quiere, por ejemplo: "Le pedí una ilustración de una niña en un ambiente de guerra, me sacó varios modelos y escogí este". El resultado es una imagen de una niña pequeña vestida con ropa bélica y líneas azules en las mejillas como reflejo de que es una luchadora.

Después de hacer trabajar a la máquina toca ponerse él, y con Photoshop arregla los posibles fallos. "La IA tiene muchos errores quizás le pides un perro y te lo dibuja con seis patas, por eso es importante el trabajo posterior de pulirlo", asevera. Todas sus camisetas tienen diseños exclusivos, ya que la máquina no vuelve a crear un dibujo igual y D’Agustino cuando termina de vender esa camiseta no la repone sino que crea una nueva. "Con la IA nos ahorramos mucho tiempo y podemos producir más cantidad de diseños", explica.

En el mercadillo se puede encontrar de todo, para cualquier gusto. Desde la ropa producida con la última tecnología hasta el puesto en el que todo se realiza de forma artesanal, como antaño. En La bella pulga, Isabel Mesa vende pañuelos para el pelo que ella misma confecciona. Un mundo de color salta a la vista con los cientos de pañuelos que tiene expuestos, llenos de formas curiosas y diseños vistosos. Cuando era pequeña, a Mesa le encantaba lucir este adorno, pero al crecer nunca encontraba el que le gustara, por lo que decidió hacerlo ella misma.

Es la primera vez que la gaditana asiste al Schamann Market y está encantada, "está muy animado, las clases de baile le dan mucha vidilla". Para el calor recomienda precisamente sus pañuelos pasados por agua y colocados en el pelo, un soplo de frescura.

Pero lo que no podía fallar para refrescarse eran los mojitos de El Cañizo. Yazmina Santana preparaba varios vasos para que los clientes disfrutaran bajo la sombra. Es la primera vez que asiste a la feria del barrio aunque explica que va a todas las de Canarias. "Normalmente voy a ferias por la noche y esta al ser también por el día es más tranquila y está muy bien organizada", indica.

La pandemia aunque cerró muchos negocios también fue el motor para abrir tantos otros como la tienda de ropa Kuroba boho chic. Estar en los markets es su forma de dar a conocer su ropa de inspiración mexicana de la zona de Tulum y muy de moda en Ibiza. "El algodón es ecológico y los conjuntos están hechos a mano, aquí no hay nada hecho en China, todo es de la India", comenta la dependienta.

La pasión por el rock y la moda fue el aliciente para que Carolina Montes creara Canary Rockers. Es la tercera vez que asiste al Schamann Market y piensa que el día de ayer por la mañana fue flojo. Espera que el domingo sea más concurrido porque "la gente sale más". "Nos gusta porque nos conoce mucha gente y también quieras o no esto da mucha vida en los sitios en los que se hace", asegura.

El ambiente estaba asegurado con la música y la marea de personas bailando y ojeando los puestos. Los niños también tuvieron su espacio con un taller infantil de 11:00 a 13:00 horas. Los más pequeños se entretuvieron con manualidades al fabricar un conejito móvil con vasos, además de divertirse con una yincana.

El presidente de la Asociación Comercial y Empresarial de Schamann, Nauzet Martín, explica que han concentrado el mercado en la zona central y las dos cantinas en los extremos para que sea más seguro. Además, hace hincapié en que todas las actividades organizadas desde por la mañana hasta las 14:00 horas están creadas para que sean inclusivas respetando los decivelios con el fin de que "todo el mundo pueda disfrutar".