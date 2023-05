Fisaldo aglutina en Infecar lo mejor del comercio a precios antinflación

La feria de las oportunidades llega un año más a Gran Canaria para exponer una variedad de productos a los mejores precios en un programa de actividades que incluye música en directo, la popular pasarela Fisaldo o los sorteos de dinero. Cinco jornadas en las que Infecar será el punto de encuentro para empresarios, que podrán liberar de los almacenes a un precio más bajo los productos que en su momento no hayan podido ser vendidos.

La jornada comenzaba desde por la mañana, pues eran tantos los que esperaban esta nueva edición de la feria, que desde las diez de la mañana ya esperaban su inauguración, con la esperanza de conseguir ese chollo mañanero «antes de que se meta todo el bullicio», tal y como explica María del Carmen. Ella, es habitual en Fisaldo cada año y en su mano derecha ya lleva varias bolsas que confirman que ha sido una buena jornada. «Hoy me he comprado un anillo que ya llevo puesto», decía mientras enseñaba su anillo con una forma de serpiente. «Además, también me he comprado un vestido para la playa y un suéter para por las tardes», explica mientras saca todas las prendas de la bolsa.

En uno de los stands al final del pasillo se encuentra la tienda de ropa de Loly, su dueña, y que recibe el nombre de Lolyensueño. Está afrontando su primera experiencia en Fisaldo con la esperanza, tal y como dice, de «vender y dar a conocer la tienda». Tras escuchar hablar maravillas de esta feria de las oportunidades, se animó a venir, poniendo unos precios adaptados del 50%. Una primera vez que le ha resultado sencilla a la hora de llevar a cabo los papeleos, pues en todo momento se les explicó con detalle los pasos a seguir. Con diez cajas de ropa y con experiencia en diferentes markets, Loly Mendoza espera que todo lo que ha escuchado sobre Fisaldo se supere con creces.

De las primeras experiencias saltamos a un empresario que se conoce Fisaldo como la palma de su mano. Se trata de Carlos Quintana, responsable de la tienda Deportes Salva Sport. Con tantos años acudiendo a esta feria de las oportunidades, Quintana sabe muy bien cuál es el objetivo: «eliminar stock e intentar vender lo máximo posible», explica convencido. Su tienda es una de las más famosas dentro de los 63 stand, tal y como lo califican los otros compañeros ahí presentes. Una afirmación que se puede ver a la perfección debido al público que, a pesar de que la feria acaba de abrir, ya amontonan en sus percheros. «Hemos traído más de 2.000 pales de ropa», explica Carlos. «Siempre traemos de más por lo que pueda pasar, porque más vale que sobre a que falte», sentencia.

De Arucas a Fisaldo

Lucía Falcón y María Jiménez, por su parte, pasean por cada unos de los 63 stand disponibles. Cada una de ellas lleva en su mano una bolsa, y mientras que una de ellas es habitual en la feria, la otra la está visitando por primera vez. Ambas vienen junto a un grupo de amigas, que se han puesto de acuerdo para bajar todas a pasar la mañana en Fisaldo. María, que ha venido en varias ocasiones, asegura que además de ropa para ella y sus familiares, ha comprado cosas del hogar para su hija, que se ha mudado recientemente. «He comprado colchones, almohadas e incluso ropa de cama. Todo es de muy buena calidad y vale la pena venir», explica. Ayer, aunque fueron entre amigas, no descartan volver antes de que cierre sus puertas el domingo. «Vamos a ver si vemos algo para nuestros maridos y así ellos vienen a acompañarnos», dicen entre risas.

Sonia Pérez y Raúl León se estrenan con su marca «guerrero», que hace referencia a un momento de sus vidas

Stands de golosinas que se venden al por mayor, papelería, ropa de todo tipo, playeras de deporte, accesorios para jugar al pádel, bisutería, muebles o incluso empresas que te ofrecer camperizar tu coche son algunas de las cosas que se podrá ver en esta edición de Fisaldo, que aterriza un año más en Gran Canaria con el objetivo de superar las ventas y las visitas de años anteriores.

Sonia Pérez lleva con orgullo una de las camisetas de la marca que creó junto a su marido, Raúl León, en una época de sus vidas en la que estaban pasando por un bache. «La marca guerrero la crea mi marido en el momento en el que sufre un ictus», explica Sonia. «En el tiempo en el que está en el hospital, sus amigos más cercanos le mandaban mensajes de apoyo diciéndole que era un guerrero», conmemora. Esa palabra se fue acomodando en la vida de Sonia y Raúl hasta que llega un momento en el que Raúl, tras recuperarse del ictus y salir del hospital, impulsado por su profesión de artesano, decide empezar a hacer desde ropa hasta gorras o imanes con la palabra guerrero.

«La marca la tenemos registrada y vendemos de todo, desde sudaderas hasta bolsos», comenta orgullosa Sonia. Ir caminando por la calle y ver a la gente vestida o portando algo de la marca guerrero, un orgullo para este matrimonio, que han enseñado uno de los significados de ser guerrero.

La marca, que lleva un año en el mercado, afronta su primer año en Fisaldo con mucha ilusión. «Queremos vivir la experiencia de esta feria, porque nos encantan estas cosas», comenta Sonia entre risas. «Esta edición no ha finalizado pero ya podemos asegurar que si todo va bien estaremos en la próxima. Esto se acaba de inaugurar y ya nos damos con un canto en el pecho con lo que hemos vendido», sentencia.

Empresarios de Cabo Verde visitan Fisaldo con la idea de llegar a acuerdos comerciales

Entre compradores y vendedores está Alberto Ortiz, que pasea con paciencia junto a su madre Estela, una habitual en esta feria cada año. «A mi madre siempre le ha gustado venir, y hoy que yo estoy de día libre me acerqué con ella para dar un paseo y ver el ambiente», explica satisfecho. «Ya que estamos aquí aprovecharemos para comprar alguna cosa que ahora vienen varios cumpleaños de familiares y amigos» comenta.

La tienda de bisutería Lolita Pluma también presume de stand en Fisaldo. Después de que la ley de autónomos les hiciera cerrar la tienda física que tenían y la página web con la que vendían, vieron esta feria como una oportunidad para seguir dándose a conocer. «Es la segunda vez que vengo», comenta Lola Romero, dueña de la tienda. «Todo está muy bien organizado, las bolsas que dan es de buena calidad y los medios de comunicación cuidan mucho el evento. Todo está limpio y cuidan mucho el aspecto», argumenta Lola sobre el espacio.

Lo que más vende Lolitapluma son las cadenas, que el precio más barato es de cinco euros. «Ahora vendemos a través de Instagram. Mis clientes saben que soy una persona de confianza en cuanto a los pagos y las devoluciones», sentencia Romero.

Una de las novedades de este año es la presencia de empresas dedicadas a la camperización. Es el caso de Islafurgo, que se estrenan por primera vez en esta feria. Paco, uno de los trabajadores de la empresa, explica que su vida dio un giro de 365 grados cuando de repente pasó de hacer la feria de la infancia, a camperizaciones. «Dicen que la vida siempre va a mejor, y yo no puedo decir lo contrario con este cambio», explica.

Sara, otra de las trabajadoras, comenta que la idea que tienen en estos cinco días que dura Fisaldo es dar a conocer el trabajo que hacen, haciendo entender a la gente que se puede tener lujo en un espacio reducido.

A pesar de ser el primer día, José Manuel e Iván, los dos socios que poseen la totalidad del negocio comentan que el tema de la camperización es algo que está en auge no sólo en España, sino también en Canarias, donde se está empezando a notar la lluvia de solicitudes. «Nosotros empezamos a notar esta subida a partir de la pandemia, que es cuando la gente empieza a dar valor a disfrutar en libertad», explica José Manuel. Durante estos cinco días, tienen una muestra de los trabajos que hacen, aunque también tienen un vehículo camperizado a la venta.

Fisaldo 2023 también será una oportunidad para el comercio internacional y la ocasión para crear sinergias con empresarios de otros países. El director del departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ramón Redondo, ha informado que ya está en la isla un grupo de cerca de 30 empresarios de Cabo Verde que «ha venido a visitar la feria con el objetivo de conocerla y llegar a acuerdos comerciales con los empresarios que participan en Fisaldo 2023».

Los empresarios caboverdianos tendrán reuniones negocio a negocio para «llegar a acuerdos de compra en Cabo Verde» con representantes de varios sectores de negocio como textil, perfumería o transporte, entre otros.

«Es un grupo bastante heterogéneo de empresarios que busca formalizar contactos comerciales y, sobre todo, aprender de la experiencia» que «ha sido muy provechosa y ha impulsado grandes compras para enviar a Cabo Verde». Esta misión inversa ahondará también en los incentivos a la implantación que tiene Gran Canaria y las ventajas de realizar las compras desde Canarias con destino a Cabo Verde, ha apuntado Ramón Redondo.

La feria estará operativa hasta el domingo 4 de junio con un horario ininterrumpido de 10.00 a 20.30 horas, con entradas a la venta tanto en la web de Fisaldo como en las taquillas del recinto a un precio de 1,50 euros para público general y gratuita para las personas en situación de desempleo, pensionistas, personas con discapacidad o menores de 12 años, que deberán acreditar su condición en el acceso.

Una de las novedades por las que ha apostado este año la feria de las oportunidades es la apuesta por el entretenimiento, incluyendo en su programación actuaciones humorísticas y musicales con propuestas para todos los gustos diseñadas para disfrutar en la zona gastronómica entre pabellones. Destaca la actuación el jueves día 1 de junio, a partir de las 18 horas, de la humorista Omayra Cazorla, que se suma a la música en directo en clave de rock en español de Los Lola, el viernes 2, a las 18 horas. El sábado 3 llegará el turno en doble sesión del saxofonista Juan Martín y, desde las 18 horas, Los Salvapantallas.