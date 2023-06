La división del voto conservador aleja a la derecha de la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria

Divide y vencerás. El viejo dicho tan utilizado en política, y en otras áreas de la vida, ha traído siempre de cabeza a la izquierda. La pluralidad de partidos, las escisiones y la falta de acuerdo han jugado siempre en su contra para alcanzar y mantenerse en el poder salvo cuando han vencido los partidos hegemónicos con mayoría absoluta o los acuerdos experimentados en momentos puntuales. Si hablamos en el caso concreto de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, tras las primeras elecciones democráticas o tras el surgimiento de Podemos, aunque el fenómeno parece ahora trasladarse también a la derecha.

Los abandonos, escisiones de afiliados y caras conocidas, y la creación de nuevos partidos a la derecha también le ha pasado factura al PP en estas elecciones municipales, que ha dejado de ser la formación referente, tras llegar a la escena política con fuerza Vox, presentarse Hablemos Ahora como nuevo partido y que Unidos por Gran Canaria no acudiese en comandita con Coalición Canaria como en las pasadas elecciones de 2019.

El PSOE pese haber sido la fuerza más votada, necesita pactar para obtener mayoría absoluta ya que solo ha obtenido 12 concejales de los 15 necesarios para una mayoría absoluta

El PP, pese haber conseguido dos concejales más de los siete que ya tenía, no ha logrado desbancar a los socialistas que, aunque es el partido más votado, tendrá que pactar con los socios del tripartito para llegar a una mayoría estable al no haberlo logrado con los 12 concejales electos ya que necesita 15. Tampoco podrá formar gobierno, ya que pese a que la dirección nacional ha dado vía libre a que cada municipio elija el compañero de viaje que considere, PP y Vox solo sumarían 13 concejales al no haber obtenido ninguno Unidos por Gran Canaria. Pero el PP ¿podría haber alcanzado más éxito si la paleta de colores hubiera sido más monocromática como en comicios anteriores?. Analizando los resultados electorales, parece que sí.

Un tuit polémico

El propio concejal del Partido Popular Ángel Sabroso, actual portavoz de la formación en la Alcaldía y número dos en la plancha municipal tras la candidata Jimena Delgado, azuzaba el debate el pasado jueves con un mensaje en Twitter en el que decía que «dividir el voto es perder», en clara referencia a que pese a que el centro derecha ganó en número de votos al PSOE, no logrará, sin embargo, alzarse con la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

El PP necesita solo los resultados de Vox para sobrepasar los obtenidos por los socialistas; ambas fuerzas suman 58.779 votos frente a los 50.512 de su oponente

Un tuit que generó polémica en las redes. No solo al catalogar a Vox entre los partidos de centro derecha y no como extrema derecha, sino porque ex miembros del PP ahora bajo las siglas de Unidos por Gran Canaria (en concreto, Lucas Bravo de Laguna y Enrique Hernández Bento) entraron al debate, acusando de la división de la derecha a la propia cúpula del partido.

Dicha formación nació en 2015 cuando la dirección política nacional del PP colocó a Mercedes Roldós como cabeza del partido al Cabildo de Gran Canaria en vez de a José Miguel Bravo de Laguna, quien decidió salirse del PP y formar otro partido, al que se fueron sumando otros militantes populares descontentos.

Los barrios humildes viran a la derecha La izquierda ya no es baluarte de los barrios más humildes de la ciudad. El PP ganó en 15 barrios entre Guanarteme y Vegueta en los que en las pasadas elecciones ganaron los socialistas. Fue el caso de Guanarteme, Ciudad del Mar y Alcaravaneras. Y en algunos lugares, estuvo muy cerca de los resultados obtenidos por Vox como en Lomo Blanco, Las Coloradas. En Las Rehoyas, por ejemplo, llegó a perder frente a este partido, que ha sido la sorpresa de estas elecciones al lograr tres concejales a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, cuando en los anteriores comicios de 2019 solo obtuvo 4.828 votos en la ciudad que no le dieron ninguna representación. La candidata por el Partido Popular, Jimena Delgado, se pateó la ciudad, consciente de que los ciudadanos la tenían que poner cara dado que no hacía oposición en el Ayuntamiento ya que fue la candidata elegida por el partido frente a Pepa Luzardo o Ángel Sabroso, con más recorrido. Hablemos, por su parte, logró superar en votos en Las Rehoyas y en las Coloradas a Unidos por Gran Canaria.

Hablemos Ahora, por su parte, nació en 2020 y aunque se cataloga como centro progresista liberal, su candidato a la Alcaldía de Las Palmas, Jorge Lahoud, tuvo altos cargos con los gobiernos del PP en la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y en el Cabildo insular hasta que en 2019 decidió dejar su acta por discrepancias con el partido.

Si tenemos en cuenta los votos que han sacado dichos partidos PP (41.530), Unidos por Gran Canaria (5.066), Hablemos ahora (2.598), y la extrema derecha con Vox (17.249), que ha logrado ser la sorpresa de este 28-M colocándose como tercera fuerza política en la Alcaldía con cuatro concejales sin hacer campaña en los medios de comunicación y sin tener ningún representante público, las cuentas se posicionan hacia el lado diestro con 66.443 votos frente a los 50.512 que ha sacado el PSOE.

Ni siquiera sumando los votos del PSOE, Unidas Sí Podemos, que ha logrado 8.190 votos pese al debacle que ha supuesto la escisión de Podemos, y otras fuerzas políticas a la izquierda o en la onda por sus reivindicaciones e ideología como Drago, Pacma, Ahora Canarias PCPC o Reunir Canarias Sostenible, la izquierda alcanzaría a la derecha. Solo lograría reunir 64.555 votos, apenas 1.888 votos más de diferencia frente a los 66.443 de la derecha.

Necesidad de Vox

Si nos atenemos solo a los partidos que han logrado concejales en el consistorio, caso solo del PP y de Vox ya que ni Hablamos ni Unidos por Gran Canaria han obtenido votos, la suma total de votos supondría 58.779 votos, 8.267 más que los 50. 512 obtenidos por la candidata socialista Carolina Darias.

Si a los socialistas les sumamos los de Unidas Sí Podemos, que ha logrado un edil frente a los 3 que consiguió en 2019, la derecha seguiría siendo la fuerza más votada ya que la izquierda en ese caso solo alcanzaría 58.702, 77 votos menos que la unión de PP y Vox.

El voto conservador necesita a Vox para reconocerse, sin embargo, como la ideología más votada en la ciudad en estas elecciones ya que contando solo los votos obtenidos por el PP, Unidos por Gran Canaria y Hablemos Ahora no llegarían a las cifras conseguidas por los socialistas en la ciudad, convertida en un bastión del PSOE a nivel nacional. Entre los tres alcanzarían tan solo 49.194 votos.