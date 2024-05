La culebra real se expande por una veintena de barrios de Las Palmas de Gran Canaria en lo que va de año

Las manchas

¿Cómo identificarla?

La culebra real californiana se camufla fácilmente con el medio en el que vive. Habitualmente, predominan de dos tipos, las de patrón normal lineal -de color negro con líneas amarillas- y las de patrón normal anillado -en este caso, combina anillas negras y amarillas-. También las hay albinas, menos frecuentes.

Una amenaza

¿Qué peligros conlleva?

Este tipo de serpiente no es venenoso -mata a sus presas por asfixia-; no obstante, se recomienda no tocarla. Su principal peligro no es hacia los seres humanos, si no para la fauna autóctona que pueda diezmar. Principalmente, el lagarto gigante de Gran Canaria -Gallotia stehlini- y el perenquén -Tarentola-.

Hábitats

¿Dónde vive?

La culebra real en Gran Canaria se ha adaptado a todo tipo de hábitats. Ocupa ya espacios naturales, agrarios y suburbanos. En el municipio capitalino las capturas son ya más que frecuentes en Marzagán y el límite con Jinámar, el barranco Guiniguada y su presencia comienza a ser numerosa entre los barrios de Lomo los Frailes y Las Torres.

Denuncia

¿Cómo dar la alarma?

En caso de encontrarse una culebra real, ya sea en el campo, en la calle, un parque o una vivienda -ya se han dado casos-, los ciudadanos deben llamar al 112 o al 608 098 296, teléfono gestionado por Gesplan. También tienen WhatsApp. Además, existe una app para dar avisos urgentes o prioritarios.

Consejos

¿Qué se debe hacer?

Las autoridades recomiendan no tocarlas. Una vez hecha la llamada, lo más habitual suele ser que les aconsejen vigilarla hasta que lleguen los técnicos. Una solución socorrida es matarla directamente.

Campañas

¿Qué se está haciendo?

El Gobierno de Canarias, a través de Gesplan, y con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria inició en 2009 el proyecto Post+Life+Lampropeltis. Los técnicos han capturado en este tiempo unos 17.840 ejemplares en toda la Isla, donde hay más de 500 trampas, 23 de estas en el Guiniguada. El Ayuntamiento capitalino ha instruido al personal de Parques y Jardines y da charlas a centros educativos en El Pambaso sobre cómo actuar en caso de verlas.