Una enorme culebra californiana sorprende a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria

Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria se vieron sorprendidos esta semana con una culebra californiana -lampropeltis californiae-, en plena Avenida Pintor Felo Monzón en el barrio de Siete Palmas.

En un vídeo grabado por un testigo se puede ver al reptir en un parterre de la citada vía que finalmente fue retirado por técnicos del Cabildo de Gran Canaria.

La mayor especie invasora

La posible identificación de la serpiente como una culebra real de California (Lampropeltis californiae), un tipo no venenoso que normalmente vive bajo tierra, no ha disminuido la inquietud general. Aunque no representa un peligro directo por veneno, su presencia es alarmante, especialmente por la amenaza que podría suponer para la colonia local de lagartos gigantes de Gran Canaria (Gallotia stehlini), una especie endémica que ya enfrentó riesgos durante unas obras en 2020.

Los reptiles endémicos de Gran Canaria están cambiando su cuerpo y sus comportamientos para sobrevivir al desafío que supone para ellos un depredador como la culebra real de California, una especie introducida en la isla en 1998 que ha diezmado sus poblaciones y, en algunos casos, los empuja hacia la extinción.

Según ha informado este viernes el CSIC, tres investigadores de su Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) han publicado en la revista 'Scientific reports' un estudio en el que analizan los cambios fenotípicos en especies autóctonas de reptiles de la isla amenazadas por la culebra real de California (Lampropeltis californiae), como la lisa de Gran Canaria (Chalcides sexlineatus) y el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri).

La extensión de la culebra californiana por varios municipios de Gran Canaria, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para intentar controlar su población, ha permitido a Julien C. Piquet, Borja Maestresalas y Marta López Darias medir los efectos de los depredadores invasores sobre las presas autóctonas y los cambios que se producen a nivel de comunidad.