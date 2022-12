Mari Carmen Suárez permanecía en shock minutos después de que los niños de San Ildefonso cantaran El Gordo. Lleva 18 años como lotera y, hasta este jueves 22 de diciembre, nunca había repartido un décimo agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad. Titular de la administración nº 39 de Las Palmas de Gran Canaria, situada en la avenida de Rafael Cabrera, afirma haber cumplido "el sueño de toda lotera" tras haber repartido un boleto del 5.490.

"No sé cómo describirlo, es una felicidad increíble", señala la lotera, quien reconoce que "ni me enteré, sé que lo cantaron y me entró la emoción por las personas afortunadas". Pensó que sería como otros años, que El Gordo pasaría de largo por la administración de Don Manuel, pero la alegría llegó cuando a los pocos minutos comenzó a sonar el teléfono sin parar y Ayoze Quevedo, portero del número 26 de la avenida de Rafael Cabrera, le avisó de la buena noticia.

"Estaba viendo la tele y corrí a comprobar dónde había tocado", relata Quevedo, "menuda alegría me llevé". Pletórico, salió del portal del edificio, desde donde veía el monitor de la administración donde se emitía el sorteo a través de la pared de cristal que separa ambos espacio. "Es una tía muy servicial y se lo merece, le compré un décimo y no me tocó nada, pero estoy contento por ella", destaca emocionado.

La alegría corrió rápido en este tramo de la avenida Rafael Cabrera. La administración está a pocos metros de la estación de San Telmo, por lo que las felicitaciones se multiplicaron nada más comenzaron a llegar los medios de comunicación a la zona y la trabajadora de Loterías y Apuestas del Estado. "¿Con camiseta y todo?", preguntaba un vecino desde la puerta, con un gorro de Papá Noel. Debía vestirse para la ocasión.

"Es una emoción muy grande, el teléfono no para de sonar", resalta la lotera, mientras el rin rin es casi un hilo musical en el interior del local. Desconoce por completo quién puede haber comprado el preciado boleto, "esta es una zona de paso de gente de toda la Isla"; no obstante, reconoce tener "muchos clientes fieles".

"Te quedas tranquila porque por fin lo dimos", afirma Margarita, compañera de Mari Carmen

Proveniente de una familia que ya se dedicaba anteriormente a repartir suerte -en esta misma administración-, permaneció durante todo el día con los nervios a flor de piel. "Es una felicidad compartida", apunta Pilar Hernández Fleitas, camarera en el vecino piscolabis La sonrisa de la mañana. Incluso, le llevó una tila-manzanilla para que pudiera sobrellevar mejor la montaña rusa de emociones.

Minutos después sería Ayoze Quevedo, el portero que le comunicó la noticia antes que nadie, quien le trajo una botella de cava recién comprada en el Hiperdino. En el momento del brindis estuvo presente Margarita Colomino, compañera de Mari Carmen, "hoy tenía turno de tarde, pero no podía faltar", señala. "Es una cosa muy grande, te quedas tranquila porque por fin lo dimos". añade esta lotera que, "entre pitos y flautas", lleva casi 20 años en el negocio en distintos establecimientos de la capital.

La alegría era desbordante y algunos vecinos reconocieron sentirse rascados. "Desde el 77 llevo comprando todos los años en esta administración, nunca había tocado, pensé que eran unos cenizos y este año compré en otros sitios", indica Manuel Mireles mientras desayuna en el piscolabis, "y justo va y cae aquí El Gordo". Es más, alguno que otro empezó se animó ya este mismo jueves a comprar un décimo "de los rascaos", el sorteo de El Niño ya caliente motores en Rafael Cabrera.