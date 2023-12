Un comercio de Marzagán reparte 6.000 euros de un décimo premiado con un quinto

El sonsonete de los niños de San Ildefonso cantando los números del Sorteo de Navidad invade la tienda de Comercial Marzagán, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras su dueño Fernando González, atiende a los clientes de la tienda y con el rabillo del ojo no pierde comba de las imágenes de la televisión y aguza el oído para no perderse un número.

El titular del comercio, que es un receptor mixto, vendió un décimo del quinto premio número 57421, agraciado con 6.000 euros.

Fue uno de los premios más madrugadores de una jornada marcada por la tremenda tardanza del Gordo, que mantuvo a González y a sus clientes hasta última hora con la esperanza de que la suerte les visitaría.

El trasiego constante de clientes le había impedido pararse a buscar cuanto dinero había repartido. Sólo sabía, aseguraba, que algo había vendido del quinto premio.

Otros premios

El comerciante lleva cuarenta años al frente de su punto de venta y, como la mayoría de los loteros, su mayor deseo es repartir dinero a todo el mundo. «Hasta que no hable con la Delegación de Loterías no sabemos cuánto he repartido. Dicen que hay muchos por aquí, pero no lo sé», aseguraba, mientras atendía a los clientes de la tienda y también a los que venían a comprobar si había tocado la suerte.

Al final, según informó la Onlae, sólo vendió un décimo del número premiado. Fernando González explica que ha dado más quintos premios y destaca, sobre todos ellos, el millón que ganó un cliente en el sorteo del Euromillones.