Fuerteventura, con cuatro décimos del Gordo, reparte más de dos millones

Loli Martínez, la propietaria del Bazar Cañada del Río, en el municipio de Pájara, otorgó dos décimos del premio del Gordo de Navidad con el número 88008 que fueron vendidos a través de la terminal. Martínez mostró su satisfacción por los premios logrados porque lleva tan sólo unos meses al frente de la citada administración y considera que tienta la suerte. De momento, ha proporcionado al felicidad a dos de sus clientes con 800.000 euros. Por municipios, Pájara logró tres premios del Gordo, mientras que Antigua sólo uno.

El sorteo de la Lotería de Navidad benefició a Fuerteventura con cerca 1.5 millones de euros, aunque la cifra puede incrementarse con los décimos que los residentes han adquirido fuera de la isla, que son muchos números procedentes de las diferentes administraciones de la geografía nacional.

Fuerteventura fue bendecida en la histórica jornada de ayer por tres décimos del premio Gordo que recayeron en los centros receptores de Cañada del Río, Morro Jable y Antigua, a través de los establecimientos de los bazares de Cañada, Papayo y Aulaga, respectivamente. Además, fueron numerosos los premios al quinto número que correspondió a los números 88979, 01568 y 86007 que resultaron muy repartidos por toda la geografía insular.

Loli Martínez Estévez es la propietaria del Bazar Cañada del Río, en el centro comercial del mismo nombre. No pudo contener la emoción junto a su hijo Zeus y sus clientas cuando conoció el resultado del soreto. «Llevo tan sólo cinco o seis meses con el negocio, aunque lo conocía ya que estuve trabajando con la anterior propietaria diez años. Ha sido una inmensa alegría porque me enteré por ustedes». Además, añade, que «los décimos fueron comprados por máquina y no sabemos quienes son los afortunados porque aquí vienen muchos extranjeros».

Nieves Alcaide, dueña del Bazar Papayo, es una veterana en dar premios, incluso del Gordo en varios años. Vendió dos décimos del quinto y uno del primero. «No sabes la satisfacción que tengo por hacer feliz a los clientes».

Begonia Cabrera, del Bazar Aulaga, en Antigua, también dio dos quintos premios y un décimo del Gordo, premios como otros años.