La jornada de ayer martes transcurrió en los establecimientos de gastronomía de Gran Canaria con la normalidad habitual aunque entre los profesionales de cocina y sala, algunos comensales y, también, en las redes sociales y perfiles de especialistas y críticos se seguía analizando «con sorpresa» la decisión de la Guía Repsol de dejar a los restaurantes grancanarios este 2024 sin ningún nuevo Sol «cuando», reseñaba ayer un chef que «viendo la injusta y rara manera con la cual se ha actuado este año», decía, prefiere hablar desde el anonimato, «hay locales en Gran Canaria mucho más interesantes» que algunos de los beneficiados con el distintivo patrio que han recaído, en especial, en establecimientos de Tenerife aunque también de Lanzarote o El Hierro.

Mientras Gran Canaria se iba de vacío del acto celebrado el lunes en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena (Murcia), los restaurantes Etéreo by Pedo Nel (Santa Cruz de Tenerife) y La Cúpula (Adeje) se sumaban al club de los dos Soles, mientras otros cincos negocios tinerfeños como Kiki Japanese (S.C. de Tenerife); Lajar de Bello (Arona); Il Bocconcino by Royal Hideaway o San Hô y Char (Adeje) se alzaban con su primera esfera. A esta nómina se añadían 8Aborigen, en Valverde (El Hierro) y SeBe, en Costa Teguise (Lanzarote).

Por si no fuera suficiente el «desprecio», como ayer calificaba off the record un prestigioso chef residente en Gran Canaria la decisión de la guía y sus visitadores de dejar sin nuevos soles a establecimientos de la Isla, la publicación también retira este 2024 a algún restaurante canarión el galardón conseguido hace unos años. «Incomprensible», insiste otro chef grancanario mientras en el perfil CanaryFoodies, un proyecto canario sobre gastronomía con casi 40.000 seguidores sólo en Instagram, la noche del lunes publicaban lo siguiente tras conocerse el palmarés de 2024 de la Guía.

«Nos vamos a la cama con una reflexión a la que no paramos de darle vueltas... ¿Ni un nuevo Sol a Gran Canaria? ¿Tantos nuevos en Tenerife? ¿Es más ‘costoso’ el amanecer en la isla vecina? ¿O amanece con más sencillez en Tenerife? No entendemos el criterio», añadieron, «ya que a nosotros nos faltan (y alguno nos sobra)», decían sobre los negocios ausentes y los que sí estaban presentes.

Cocinado a 4 manos en Ítaca 57

La noticia de los ‘sin nuevos soles’ en 2024 en Gran Canaria coincidía ayer con un cocinado a cuatro manos en el restaurante Ítaca 57 de Las Palmas de Gran Canaria (c/ León Tolstoi, 3) entre los prestigiosos chefs David Rivero, teldense exjefe de cocina de Kabuki, y el laspalmense Óscar Mayer, actual jefe de cocina de Ítaca 57 y exresponsable de los fogones de Disfrutar BCN que contó con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol y en 2020 quedó entre los 10 mejores restaurantes del mundo en la lista del World’s 50 Best Restaurants.

La sala del Ítaca 57 completamente llena, tanto para el almuerzo como para la cena, confirmaba ayer la calidad de los cocineros grancanarios y el interés que despierta entre los comensales de la Isla un sector que, además, durante los últimos años ha contado con enorme apoyo institucional, encabezado por el Cabildo de Gran Canaria.

Óscar Mayer y David Rivero deleitaron a los presentes preparando ensaladilla Ítaca con atún rojo; selección de makis y niguiris; tataki de lubina Aquanaria con karashi ponzu y huevos estrellados con tartar de atún rojo. Para acabar, cocinaron crepés con salsa de naranja y té matcha con helado de vainilla y sésamo negro. La experiencia de ayer en Ìtaca 57 se completó maridando los platos con cava Bolet Brut Ecológico Reserva de variedades macabeo, parellada y xarel-lo (D.O. Cava); Erre de Herrero, a base de verdejo (D.O. Rueda) y Alegre Valgañón Clarete, con garnacha y viura (D.O. Rioja).

«Estas jornadas en Ítaca 57 han sido durante los dos servicios un éxito», reconoce el chef y empresario Juan Santiago, uno de los socios del local, «aunque algo imaginábamos cuando, cuatro horas después de anunciarlas, se habían completado todas las reservas».

Santiago, asimismo, fue consultado sobre el mal sabor de boca que en Gran Canaria ha dejado este 2024 la guía Repsol. «Sorprendido porque la Isla tiene una oferta gastronómica impresionante, con varios locales dignos de recibir un sol que sólo se han quedado en recomendados. Me mojo nombrando Ceniza, en el sur grancanario, o Anteo y el Bento, en la capital. Es la primera vez que se monta tanto revuelo con los galardones pero tampoco se entiende que Tabaiba pierda su sol», concluye.