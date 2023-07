Un verano para todos los gustos. La isla de Gran Canaria ofrece a la ciudadanía durante los meses de julio, agosto y septiembre opciones tanto para los amantes de la playa, como para los que prefieren refrescarse en la piscina, con una variedad de espacios para hacer de los meses de verano y del calor del interior una auténtica fiesta pasada por agua. De este modo, Artenara, Tejeda, Santa Lucía, Temisas o Agaete son algunos de los municipios que ponen a disposición del público piscinas al aire libre. Con diferentes horarios y precios dependiendo de por cual se decante cada persona, la de Agaete es la única que es de carácter gratuito.

Piscina de Artenara

Este espacio tiene un horario de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas. Las personas empadronadas, que podrán entrar de manera gratuita, deberán retirar el carnet de la Piscina Municipal en el Departamento de Servicios Sociales en horario de 9:00 a 13:30. Por su parte, los no empadronados en el municipio, podrán disfrutar de las instalaciones pagando tres euros.

Piscina de Tejeda

Con horario de lunes a viernes de 12.00 a 20.00 horas y sábados y domingos de 10.00 a 20.00 horas. Los precios para acceder a ella depende de si estás o no empadronado y existen descuentos para pensionistas, desempleados y familia numerosa. De etse modo, la entrada al día para emadronados es de dos euros, mientras que para los no empadronados es de cuatro. El bono de 10 usos, es de 17 euros para los empadronados, y 25 para los no residentes en el municipio, mientras que el bono mensual es de 28 y 45 euros, dependiendo si eres o no empadronado. Además, la piscina de Tejeda cuenta con cursillos de natación de dos semanas para niños y adultos, con un precio de 12 euros si estás empadronado y 15 euros para los niños que no lo estén, y 15 euros y 18 para los adultos. Por otro lado, habrá un descuento de un 10% para las familias numerosas, mientras que los pensionistas y desempleados podrán disfrutar de un 15% si pertenecen al municipio, o un 10% si viene de otra parte de la isla.

Piscina de Temisas

Este espacio estará abierto al público hasta el próximo 10 de septiembre durante todos los días de la semana en horario de 11.00 a 19.00 horas. Este año, la instalación ha presentado algunas mejoras con respecto a otros años, como la renovacion de la cancha deportiva anexa o la habilitación de nuevos espacios de sombra en la piscina, así como la instalación de barandillas con acceso al agua, para poder facilitar el baño a personas mayores o con movilidad reducida. En cuanto a los precios, la entrada del día tendrá un coste de dos euros, aunque existen bonos para diez usos que tendrá un coste de 10 euros. Una de las novedades para este verano, será las clases de fitnes acuátrico todos los lunes con un precio de inscripción de ocho euros mensuales.

Piscina de Santa Lucía

Con un horario de 12.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 11.00 a 20.00 horas sábados, domingos y festivos, la piscina de Santa Lucía casco permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre. Los precios para acceder a ella dependerán de si se está o no empadronado en el municipio. Para las personas empadronadas el bono de 10 entradas cuesta 15 euros, mientras que para los no empadronados será de 20 euros. El bono mensual para menores de 14 años tiene un precio de 12 euros para residentes y 16 euros para los no. Para mayores de 14 años el bono mensual de residentes cuesta 21 euros y para los no empadronados 28 euros. El precio de la entrada puntual para empadronados es 2 euros para los menores de 14 años y 5 euros para los mayores de esas edad. Para no empadronados es de 3 euros para menores de 14, y de 6 euros para mayores.Además, durante los meses de julio y agosto, los martes y jueves habrá juegos de iniciación lúdica a la natación, y el viernes 28 de julio, de 12.00 a 14.00 está programada la fiesta acuática con hinchables.

Piscina de Agaete

Estará abierta durante los meses de verano en horario de 11.00 a 19.00 horas. Es de carácter gratuito para todos los públicos, ya sean o no residentes en el municipio. La piscina se reabre después de que se haya llevado a cabo diferentes trabajos previos, como un mantenimiento general de la instalación, el acondiionamiento de la rampa de acceso o la renovación de los carteles entre otras cosas. Además, desde el ayuntamiento se está trabajando para incorporar actividades, aunque de momento no hay más infromación al respecto.