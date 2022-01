Paz Padilla ha hecho, como se diría coloquialmente, una " bomba de humo" después de su fortísimo encontronazo con Belén Esteban en Sálvame.

La presentadora y la 'princesa del pueblo' tuvieron un tensísimo cara a cara a causa de las polémicas declaraciones que dio la humorista unos días antes de dar las campanadas con las que ponía en duda la eficacia de las vacunas contra la COVID-19.

Este encuentro terminó con la gaditana abandonando el plató del programa de las tardes de Telecinco y, desde entonces, no ha vuelto a pisar las instalaciones de Mediaset España y tampoco se sabe para cuando está prevista su vuelta.

Desde ese entonces, Paz Padilla ha tomado el perfil más bajo posible. Del paradero de la presentadora se sabe por lo que ella misma muestra en Instagram. Sobre la polémica con la de Paracuellos ha preferido guardar silencio y, sobre su vuelta al ruedo mediático... Silencio total. De hecho, sus compañeros Jorge Javier Vázquez, Nuria Marín, Carlota Corredera y Kiko Hernández están siendo los encargados de suplir los días que le tocaba presentar a la también actriz.

Pero, ¿cuándo volverá la presentadora?

La sombra del despido es alargada

Paz Padilla no está atravesando su mejor momento profesional debido a que se ha visto envuelta en demasiadas polémicas que no han ayudado a reforzar su imagen.

Además, hace unas semanas se anunció un duro golpe profesional que la presentadora ha tenido que encajar y que no se esperaba. Esto ha hecho que se desplieguen todas las teorías posibles sobre un posible despido de la presentadora de la cadena.

Sin embargo, pese a que no ha desvelado si volverá o no a Sálvame, la humorista no perdió la oportunidad de mandarle un recadito a la dirección del programa tras la última representación de su obra teatral.

La humorista compartió un vídeo en el que se veía como recibía el calor del público en forma de aplausos, y el texto que acompañaba estas imágenes rezaba "esto es lo que me llena de verdad el alma".