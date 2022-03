Solo ante el peligro. Así es como se encuentra el protagonista de todos los titulares del corazón desde que la semana pasada se anunciase su noviazgo con la reportera Marta Riesco.

Las últimas 72 horas han sido cruciales para Antonio David Flores porque ha visto como su castillo, soportado por su ex mujer, su hija y su legión de fans, se derrumbaba con la misma rapidez con la que se apresuró a confirmar su relación para evitar un aluvión de críticas.

Tanto Rocío Flores como Olga Moreno reconocen que no sabían nada de la noticia y que esta les cogió de sorpresa, una información que corroboran las fuentes más cercanas a la familia asegurando que el ex guardia civil habría hecho todo lo posible por mantener su nueva relación en secreto y no verse en la tesitura de tener que contárselo a su núcleo más cercano.

Sin embargo, lo que Antonio David Flores no esperaba era que el apoyo incondicional que lleva recibiendo desde hace ya un año fuese a disiparse con una pasmosa celeridad, hasta el punto de que su legión de fans, la Marea Azul, se le volviese completamente en contra.

De marea a tsunami

Tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, los detractores de la hija de Rocío Jurado y su historia y, por ende, fans de Antonio David, crearon un movimiento de apoyo llamado la Marea Azul que defendía todo lo que tenía que ver con el ex colaborador, Olga Moreno y Rocío Flores.

Sin embargo, el anuncio de su divorcio con Olga, su nuevo relación y la forma de comunicarlo han hecho que sus seguidores le den la espalda y que estén tremendamente decepcionados con Antonio David.

"Se deja de apoyar a Antonio David por la mentira y la falta de honestidad hacia toda su familia", "Antonio David se ha echado tierra a los ojos, con la mujer que tenías. No tienes ni conocimiento ni respeto", "Él es un sinvergüenza, decía mentiras y ha engañado a todos, sobre todo a sus hijos y a Olga. Muy poco respeto", son algunos de los innumerables comentarios que ha recibido el ex guardia civil en sus redes sociales.

Unas redes sociales en las que, debido al aluvión de mensajes, ha desactivado los comentarios porque eran muy pocos los que tenían palabras de cariño hacia el padre de Rocío Flores.