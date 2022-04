Anabel Pantoja y Yulen Pereira se han convertido en dos de los grandes protagonistas de la nueva edición de Supervivientes 2022.

La 'influencer' y el esgrimista han demostrado una grandísima sintonía desde que comenzó el programa y ya en la pre-convivencia se notaba que entre los robinsones existía una química más que evidente.

La sevillana afincada en Canarias y el campeón de España en esgrima se han vuelto inseparables y ya incluso han pasado su primera noche durmiendo juntos. Parece que Honduras podría ser el lugar en el que fragüe un nuevo amor, como ya ocurriese hace unos años con Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, porque los concursantes tienen cada vez más ganas de pasar tiempo juntos en los Cayos Cochinos.

La confianza entre ambos es tan grande que no tienen reparo a la hora de confesarse los aspectos más íntimos de sus vidas. Tanto es así que la 'Pantojita de Canarias' ha hablado largo y tendido con el esgrimista de los lugares más extraños en los que ha mantenido relaciones sexuales, dejando atónito a su compañero de concurso y dejando más que claro que la atracción que existe entre ellos es innegable.

¿Qué opinará el grancanario Omar Sánchez de la nueva ilusión que se estaría gestando en las paradisiacas playas de Honduras?

Atracción mutua

Desde que pusiese un pie en la isla, Anabel Pantoja ya dejó claro que Yulen le gusta muchísimo. "Qué cachonda me pone Yulen, menos mal que me he traído el satisfayer", dijo dejando perplejos a todos sus compañeros.

Pero lo sorprendente ha sido la conversación tan picante que han mantenido ambos en las primeras horas de convivencia. "¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el amor?" preguntó Anabel a Yulen. El esgrimista le respondió que "en una casa abandonada en medio de mi pueblo y en los baños de una discoteca".

En este momento, la colaboradora de Sálvame hizo una sorprendente confesión que dejó al esgrimista con la boca abierta. "Yo lo he hecho en un coche andando, a plena luz del día. Fue en Tenerife, en una autopista que iba la gente mirando. Fue muy guapo y a plena luz del día", confesó sin despeinarse.