Marta Riesco y Antonio David Flores vuelven a estar juntos.

La pareja lleva algo más de un mes inmersa en el punto más complejo de su relación ya que las idas y venidas de ambos han sido ciertamente habituales y no conseguían encontrar el equilibrio después de anunciar de forma oficial y a golpe de exclusiva que estaban juntos.

A los problemas familiares de Antonio David Flores hay que sumarle las reiteradas peticiones de la comunicadora hacia el guardia civil para que este le diera su sitio, un hecho que, al no cumplirse, provocó el enésimo distanciamiento de la pareja.

Sin embargo, igual de habituales que suelen ser las rupturas de la pareja, lo son también sus reconciliaciones. Después de que Marta Riesco pusiera fin en pleno directo a su relación con el ex colaboradora de Sálvame, todo hacía presagiar que la ruptura era definitiva, pero un pacto al que han llegado la periodista y Antonio David ha hecho que se den una nueva oportunidad.

Pero, ¿cuál es el contenido de este acuerdo?

Último intento

En su intervención en El Programa de Ana Rosa, Riesco confesó el motivo por el que ya no hablará más sobre su relación con el ex marido de Rocío Carrasco. "Me he equivocado con la exposición que he hecho de mi reacción, que me he dejado llevar por mi trabajo como colaboradora… La ruptura del cumpleaños me jugó una mala pasada. No había tenido que romper en directo con él", dijo antes de hacer público el acuerdo al que han llegado.

"Fue un acuerdo de los dos. Queríamos estar juntos y tenemos que respetar las dos cosas, el respeto hacia mí es teniendo una vida normal conmigo y el mío hacia él es cerrando el pico", compartió.