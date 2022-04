Marta Riesco se ha convertido, sin esperárselo, en el centro de furibundas críticas por parte de Jorge Javier Vázquez.

La comunicadora lleva semanas siendo la protagonista de todas las tertulias y corrillos del corazón por las idas y venidas en su relación con Antonio David Flores y, ahora, por la estremecedora entrevista que ha concedido Olga Moreno sobre su ex marido.

Pese a que la periodista aseguró que había llegado a un acuerdo con su actual pareja para que la relación no volviese a fracasar, Riesco se ha vuelto a ver envuelta en una nueva polémica pero, en esta ocasión, porque Jorge Javier Vázquez le ha dedicado una demoledora carta en su blog de Lecturas con la que la ha dejado en muy mal lugar.

En la mencionada misiva, el presentador asegura que "Marta Riesco es un ejemplo a no seguir" y la califica como "una mujer engreída y poco astuta con la que no logras empatizar aunque la veas llorando a mares. Porque en realidad te da igual que ría, llore, haga el pino puente en bragas", entre otras lindezas.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando el catalán colgó en su perfil de Instagram una fotografía con la mismísima Riesco tras la publicación de este incendiario blog. Una instantánea que la colaboradora, posteriormente, compartió en sus redes sociales con un mensaje en el que le saca los colores al filólogo.

¿Cuál ha sido la respuesta de Marta Riesco?

Mientras Vázquez se refiere en la foto a la periodista como "mi nueva mejor amiga", Marta Riesco no perdió la oportunidad de responderle a Jorge Javier del mismo modo en el que el catalán se dirigió a ella.

"Hoy me encuentro con este bonito artículo escrito por Jorge Javier Vázquez. Mentiría si no dijese que me ha hecho daño", comenzaba la madrileña. "Me lo encuentro por los pasillos riendo. Me dice que si me ha molestado, le digo que claro, que me ha puesto a parir", seguía explicando.

"En el fondo pienso que su artículo refleja la teoría del espejo. Y todo esto porque le he dicho a todo que no. Para aflojar me pide una foto. La tira. Ya sabemos con qué intención... Esperaba más valentía en las distancias cortas...", disparaba.