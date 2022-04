Jorge Javier Vázquez desveló ayer en Sálvame un desagradable episodio que vivió cuando falleció Mila Ximénez y que tuvo como protagonista principal al cantante español Pablo Alborán.

El presentador reconoció que jamás pensó que el artista fuese a tener un comportamiento como el que tuvo y más cuando sabía de la admiración que la veterana colaboradora tenía por él.

Fue durante la emisión de Sálvame Limón cuando se difundió un vídeo de la última entrevista que el intérprete español concedió a La Resistencia, el programa presentado por David Broncano para Movistar+. En este formato que entremezcla humor y entrevista, los artistas más reconocidos del panorama naioal e internacional acuden a mostrar su parte más divertida y blanca.

Sin embargo, tras finalizar el vídeo, lo que nadie se esperaba fue la confesión que hizo el presentador sobre una fea actitud que tuvo Pablo Alborán cuando se hizo el programa en homenaje a Mila Ximénez.

"Nos fue imposible"

El presentador contó, con gran pesar, cómo su opinión sobre el cantante cambió el día en el que desde el programa intentaron ponerse en contacto con él para despedir a Mila. "Veo a Pablo Alborán en 'La Resistencia' que conquista muchísimos corazones y yo la verdad es que, desde hace algún tiempo, me deja bastante frío cada vez que lo veo", empezaba Jorge.

"Mila Ximénez, que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él: 'Fíjate lo que me ha escrito Pablo Alborán, fíjate los audios que me ha enviado Pablo Alborán...'. El día que se va Mila Ximénez, este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila: un mensaje, un vídeo, audio y nos fue imposible", reveló el catalán.

Al ser preguntado por el motivo que pudo llevar al cantante a no participar en el homenaje, Jorge Javier matizó que, para él, no hay excusa que valga. "Sé el parlamento que tendrá él si se le pregunta por esto: 'No me enteré', 'a mí nadie me dijo nada', pero no es así. En cualquier caso, esto no es una lista de reproches, es una decepción porque, al final, de la marcha de Mila era imposible no enterarse"