Con el paso de las horas, la guerra entre Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez se recrudece de la peor de las formas.

Desde que el presentador se despachase a gusto contra la reportera hace unos días en su blog de la revista Lecturas, en el que aseguraba que la joven es una "mujer engreída y poco astuta" y que "es una absurda alma en pena que se pasea de plató en plató reclamando respeto", tanto el catalán como la madrileña han iniciado una feroz contienda que no tiene visos de terminar a corto plazo.

Ha sido durante la celebración de la Feria de Abril y tras un desagradable comportamiento de Riesco solo con sus compañeros de Sálvame, cuando el comunicador no ha podido aguantar más y ha estallado en pleno directo dedicándole a la periodista de Ana Rosa un sinfín de improperios a los que la joven no tardó en responder a través de su Instagram. "Me parece que, si en un momento me hizo gracia, ahora me parece peligrosa. Jamás querría tenerla en una redacción trabajando. Me estoy enterando de cosas, certificadas, que no me gustan en absoluto… como miente, como las historias que cuenta no se ajustan a la realidad… (...) Marta ensucia el ambiente y sus compañeros la detestan", dijo sin despeinarse el conductor de Supervivientes.

Jorge Javier asegura que el ver a Marta Riesco el viernes y hoy en la feria le puso de tan mala leche que intentó entrar en Ya son las ocho y el Programa de Ana Rosa.



Qué pena no haber podido entrar, seguro que desmontaba las mentiras de Marta sin despeinarse.#yoveosalvame pic.twitter.com/ZeEiaI8fZs — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 2 de mayo de 2022

En este instante, desde su hotel y móvil en mano, Marta Riesco comenzó a disparar contra Jorge Javier y le acusó de un hecho tan grave como denunciable en forma de contraataque.

Un tema delicado

La joven colgó una fotografía del presentador en sus historias de Instagram que estaba siendo víctima de una campaña de acoso y derribo contra su persona y señaló directamente a Jorge Javier de todo lo que ha ocurrido y le está ocurriendo en la actualidad en lo que a su salud respecta.

"Este señor lleva 25 minutos de acoso, insultándome, vejándome y pidiendo mi despido" escribía la joven para seguir disparando contra Vázquez y la productora de Sálvame. "Llevo dos bajas médicas por acoso de La Fábrica de la Tele" prosiguió.