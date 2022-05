Paz Padilla ha conseguido dejar a un lado su faceta Sálvame y ahora se encuentra inmersa en diversos proyectos antes de enfrentarse al inminente juicio que tendrá con La Fábrica de la Tele y Mediaset España por, según la cómica, despido improcedente.

Desde que abandonase las instalaciones del grupo de comunicación y este anunciase el cese de la relación contractual con la cómica, pese a que ya no forma parte del ecosistema del que fue pieza clave durante 13 años, la presentadora aún sigue estando presente en algunos de sus compañeros. De hecho, hace unos días, Jorge Javier Vázquez fue preguntado por la marcha de la gaditana y le dedicó un nuevo 'zasca' del que se hicieron eco todos los medios de comunicación por la franqueza de su comentario.

La frase con la que el presentador catalán se refirió a la que fuera su compañera de programa obligaba a que, en la próxima aparición pública de la gaditana, se le preguntase por las palabras que Vázquez le dedicó a Padilla, quien no ha tenido reparos en señalar a los causantes de su despido en alguna que otra ocasión.

En la presentación de una nueva fórmula para acercar su marca de ropa, No ni Ná, a nuevos clientes, Padilla respondió ante los micrófonos de la prensa a las palabras que Jorge Javier le dedicó hace unos días.

¿Qué fue lo que ocurrió y cuál ha sido la reacción de Paz Padilla?

Emocionalmente blindada

Parece que Paz Padilla está completamente blindada ante los mensajes que sus ex compañeros de Sálvame puedan dedicarle.

Jorge Javier Vázquez compartió con los medios su verdadera opinión sobre Paz Padilla y la relación que existía entre ellos cuando eran compañeros de trabajo. El catalán aún no se había pronunciado sobre la marcha de Paz y fue hace unas jornadas cuando aseguró que "no hablo con ella desde que pasó lo que pasó, pero ya hacía mucho tiempo que no hablaba con ella (...) No sé cómo está, la verdad es que no tengo ninguna relación, por eso tampoco la echo de menos", dijo.

Ahora, Paz Padilla ha tomado la justicia por su mano y ha respondido a Jorge Javier señalando que "es normal que no me eche de menos porque no hemos coincidido nunca", zanjó desvelando la verdad que se esconde tras la supuesta mala relación entre ambos.