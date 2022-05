Jorge Javier Vázquez está en un momento de su vida en el que no tiene reparo alguno a la hora de compartir lo que piensa sin importarle el tsunami mediático que sus palabras puedan provocar.

En las últimas semanas, el presentador ha protagonizado más de una polémica por su férrea postura ante la figura de Marta Riesco, contra la que se ha posicionado frontalmente llegando incluso a poner contra la espada y la pared a la cúpula de Mediaset España.

El catalán ha confesado en más de una ocasión que ha llegado a un punto en su vida en el que le da igual meterse de lleno en fango siempre y cuando crea que la ocasión lo merece.

Sin embargo, la nueva figura que ha sido objeto de las opiniones de Jorge Javier ha sido su ex compañera Paz Padilla, que fue despedida fulminantemente del grupo de comunicación tras una sonada bronca con Belén Esteban.

Además, la cómica está inmersa en un proceso judicial contra la cadena al considerar que su despido no tiene justificación y será en unos días cuando se vea la cara con sus ex compañeros y ex jefes.

Ahora, mientras presentaba un producto de una marca con la que colabora, Jorge Javier Vázquez ha compartido con los medios su verdadera opinión sobre Paz Padilla y la relación que existía entre ellos cuando eran compañeros de trabajo.

Contacto cero

Desde que la humorista fuera despedida, Vázquez aún no se había pronunciado de una forma tan directa sobre el cese de la también presentadora.

Al ser preguntado por esta cuestión, el comunicador ha confesado que "no hablo con ella desde que pasó lo que pasó, pero ya hacía mucho tiempo que no hablaba con ella", señalaba para, a continuación, revelar que le es indiferente la figura de la cómica. "No sé cómo está, la verdad es que no tengo ninguna relación, por eso tampoco la echo de menos", zanjó.