Paz Padilla ha concedido una nueva entrevista en televisión que ha hecho que la humorista haya terminado a lágrima viva para sorpresa de los espectadores.

Desde que la cómica fuese despedida fulminantemente de Mediaset España, las intervenciones televisivas de la gaditana se han reducido considerablemente y se pueden contar con una mano las entrevistas que Padilla ha dado.

La vida de Paz Padilla dio un significativo giro cuando se anunció su abrupta salida y posterior cese del grupo de comunicación en el que trabajaba, y en ciertas ocasiones ha reconocido que su nueva vida es mucho más tranquila desde que está alejada de Sálvame. "En 'Sálvame' he aprendido muchísimo. Solo puedo agradecer a Mediaset que me haya dado estos 13 años en los que creo que he crecido mucho profesional y personalmente... En 'Sálvame' no hay guion, lo que se sucede sucede" dijo en una de sus apariciones.

Sin embargo, la humorista ha acudido al programa de Toñi Moreno, Gente Maravillosa, en Canal Sur, y Paz Padilla ha roto a llorar tras una intensa y emotiva conversación que ha mantenido con su amiga.

"Lo he tenido todo"

Mientras hacía un repaso a su trayectoria profesional y a todo lo que le ha sucedido, Padilla confesó que "he tenido fama, popularidad, ya lo he tenido todo... Ahora quiero tiempo para estar con mi gente, cerca del mar, cerca de mi Cádiz... ¿Sabes lo que he llorado por no ver mi mar? Me levantaba y solo veía montañas y cemento".

Pero fue un vídeo que se emitió en el programa en el que sus familiares y amigos le enviaban palabras de cariño lo que hizo que la presentadora se rompiese por completo dejando atónita a la audiencia. "Yo lloro mucho. Siempre digo que salgo a la calle llorada cada día, porque tengo muchos recuerdos", ha explicado la gaditana.

Ante esta reflexión, Moreno compartió con su compañera que "es difícil es verte rota... Rota de amor, no de dolor".