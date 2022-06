La última edición de Supervivientes está generando una grandísima expectación y polémica debido al alto grado de disputas entre los participantes.

Ya lo avisaron los directores del casting del formato que esta nueva entrega del buque insignia de Mediaset España iba a ser la más explosiva de toda su historia y, hasta la fecha, no se han equivocado.

La concursante grancanaria Marta Peñate protagoniza la gran mayoría de las broncas que hay en la isla, Kiko Matamoros está envuelto en más de una de ellas y, en las últimas semanas, Nacho Palau ha destacado por estar presente en más de un encontronazo.

Sin embargo, hay un concursante que esta despertando muchísima animadversión entre sus compañeros, la audiencia y las redes sociales.

Es tanto el rechazo que está causando la actitud de este participante que incluso Joaquín Prat, presentador de El Programa de Ana Rosa, ha explotado en el club social del mencionado programa lanzando un sinfín de furibundas críticas al mencionado concursante.

¿Quién es el 'robinson' que ha desatado la ira de Prat?

"Prepotente, altivo, faltón"

Joaquín Prat no puede con Anuar Beno.

Ya son varias las ocasiones en las que el comunicador ha manifestado que no le gusta nada la actitud y el concurso que está haciendo el joven, que siempre esta en el ojo del huracán por sus comentarios y actos en el programa.

Sin embargo, en esta ocasión, Prat ha dado un paso más allá llegando incluso a pedir su nominación. "No he visto persona más prepotente, altiva, faltona... Se me acaban los calificativos, estoy deseando que nominen a Anuar. Estoy deseando que lo echen", dijo visiblemente molesto.