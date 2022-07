Acostumbrada la audiencia a verle todos los días en la pequeña pantalla, cada vez que Jorge Javier Vázquez se ausenta de uno de los programas que conduce (a no ser que sea por sus vacaciones) el público se pregunta dónde está el presentador.

Sin embargo, la preocupación en torno a la figura del comunicador catalán ha ido in crescendo al no haberse puesto al frente de ninguno de los compromisos profesionales que tenía previsto para esta semana. Por un lado, no ha estado al frente de Sálvame durante esta semana, tampoco pudo hacer su actuación prevista para la segunda edición del Sálvame Mediafest donde iba a cantar la canción de Yo quiero bailar junto a Sonia Madoc y las alarmas saltaron cuando Mediaset España anunció que Carlos Sobera sustituiría al filólogo en la gala principal de Supervivientes.

Al no estar presente en ninguno de estas importantes citas que tenía para esta semana, la audiencia no hacía más que elucubrar en redes sociales qué había pasado con el presentador y, para evitar que las especulaciones fueran a más, Telecinco ha revelado el verdadero motivo por el que el presentador se ha ausentado durante estos días.

¿Dónde está Jorge Javier?

Al igual que Ion Aramendi, el catalán no podrá ejercer sus labores al frente de sus diversos programas porque Jorge Javier Vázquez ha dado positivo en coronavirus y esto, como es evidente, le impide acudir a su puesto de trabajo.

Ha sido Carlos Sobera el encargado de dar la última hora sobre el estado de salud del presentador. "No os preocupéis porque el presentador está relativamente bien, es verdad que sigue dando positivo, pero pronto estará con nosotros. Así que por favor un aplauso y un abrazo para Jorge", dijo Sobera mientras sus palabras eran acompañadas por un sonoro aplauso por parte del público del plató.