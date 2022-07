Hace una semana Jorge Javier Vázquez desapareció de la pequeña pantalla sin explicación alguna.

Su repentina ausencia levantó muchas incógnitas sobre qué le ocurría al presentador y las alarmas por su estado de salud volvieron a saltar. Para evitar una preocupación mayor, Mediaset España salió al paso de los rumores confirmando el positivo del catalán en COVID-19 y este fue el motivo que le ha mantenido alejado de los platós durante la pasada semana.

Tras recuperarse de la enfermedad, el comunicador ha vuelto a ponerse a los mandos de Sálvame y ha querido compartir con sus compañeros y con el público cómo ha sido su experiencia con la enfermedad. Vázquez no es el único que se encuentra de baja en el universo de La Fábrica de la Tele por esta dolencia, de baja también se encuentran María Patiño, Adela González, Nuria Marín y Gema López.

Pérdida de peso y de voz

Al incorporarse a su puesto de trabajo, el filólogo agradeció a sus compañeros y al público su preocupación por él y confesó que ha perdido mucho peso y que ha sido su principal instrumento, la voz, la que más afectada se ha visto. "Me he quedado pincelín, pincelín (...) Espero que con el paso del tiempo recupere la voz... Madre mía, la voz con lo importante que es para mí, ha aparecido la bruja Úrsula y me la ha quitado, espero que con el paso del tiempo pueda recuperarla".